В Киеве сносят памятник в честь Переяславской рады

Демонтаж скульптуры, посвященной событиям 1654 года, когда "был подписан договор об объединении Украины с Россией", может занять несколько дней, сообщили в киевской городской администрации.

В Киеве начался снос скульптурной композиции в честь Переяславской рады, на которой в 1654 году "был подписан договор об объединении Украины с Россией", сообщил во вторник, 30 апреля, директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов. Демонтаж может занять несколько дней, поскольку вес конструкции, состоящей примерно из 20 элементов, составляет 6-7 тонн. После демонтажа памятник будет храниться в Государственном музее авиации Украины, отметили в киевской городской администрации.

Композиция в честь Переяславской рады находится под Аркой свободы украинского народа, носившей до начала российского вторжения название Арка дружбы народов. Двумя годами ранее власти Киева также демонтировали бронзовые скульптуры украинского и русского рабочих, которые вместе держат орден Дружбы народов.

"Миф" о воссоединении братских народов

В середине апреля Арка свободы украинского народа по решению министерства культуры и информационной политики Украины утратила статус объекта культурного наследия. Арка, установленная в 1982 году, "относится к символике российской имперской политики", отметили в Минкульте. В заявлении также было указано, что монумент воплощает миф о "воссоединении двух "братских" народов", который "не соответствует историческим реалиям". В условиях широкомасштабного вторжения РФ в Украину этот миф "активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий".