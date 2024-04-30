  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоУкраина

В Киеве сносят памятник в честь Переяславской рады

Кирилл Шестаков
30 апреля 2024 г.

Демонтаж скульптуры, посвященной событиям 1654 года, когда "был подписан договор об объединении Украины с Россией", может занять несколько дней, сообщили в киевской городской администрации.

https://p.dw.com/p/4fMmk
Демонтаж памятника в честь Переяславской рады в Киеве
Демонтаж памятника в честь Переяславской рады в КиевеФото: @KyivCityOfficial/Telegram

В Киеве начался снос скульптурной композиции в честь Переяславской рады, на которой в 1654 году "был подписан договор об объединении Украины с Россией", сообщил во вторник, 30 апреля, директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов. Демонтаж может занять несколько дней, поскольку вес конструкции, состоящей примерно из 20 элементов, составляет 6-7 тонн. После демонтажа памятник будет храниться в Государственном музее авиации Украины, отметили в киевской городской администрации. 

Композиция в честь Переяславской рады находится под Аркой свободы украинского народа, носившей до начала российского вторжения название Арка дружбы народов. Двумя годами ранее власти Киева также демонтировали бронзовые скульптуры украинского и русского рабочих, которые вместе держат орден Дружбы народов.

"Миф" о воссоединении братских народов

В середине апреля Арка свободы украинского народа по решению министерства культуры и информационной политики Украины утратила статус объекта культурного наследия.  Арка, установленная в 1982 году, "относится к символике российской имперской политики", отметили в Минкульте. В заявлении также было указано, что монумент воплощает миф о "воссоединении двух "братских" народов", который "не соответствует историческим реалиям". В условиях широкомасштабного вторжения РФ в Украину этот миф "активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Мемориал в Трептов-парке

Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах

Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах

Что делать с советскими военными мемориалами? Да и нужно ли что-то делать? Представители Латвии, Эстонии и Германии поделились друг с другом опытом в ходе дискуссии в Берлине.
История13 июня 2023 г.
Фрагмент демонтированной скульптуры

Что будет с советскими памятниками в Киеве?

Что будет с советскими памятниками в Киеве?

В Киеве на днях демонтировали часть монумента "Арка дружбы народов". Стоит ли ожидать в столице Украины тотального сноса всего советского и напоминающего о России?
История30 апреля 2022 г.