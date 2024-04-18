В Украине Арка дружбы народов утратила статус памятника

В Киеве Арка свободы украинского народа, носившая до 14 мая 2022 года название Арка дружбы народов, решением министерства культуры и информационной политики страны была изъята из реестра недвижимых памятников и объектов культурного наследия. Это означает утрату объектом охранного статуса, следует из заявления , обнародованного на сайте украинского министерства в среду, 17 апреля.

"Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины бывший объект культурного наследия - монумент в ознаменование воссоединения Украины с Россией, расположенный в г. Киеве в Крещатом парке. Этим решением монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован", - указано в документе.

"Миф" о воссоединении братских народов

Как утверждает украинский Минкульт, арка, установленная в Киеве в 1982 году, "относится к символике российской имперской политики", "представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины".

В заявлении указано также, что монумент воплощает миф о "воссоединении" двух "братских" народов", который "не соответствует историческим реалиям". "А в условиях широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину этот миф активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий", - полагают в Минкульте.

"Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", - заявил в этой связи и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Споры о судьбе Арки дружбы народов в Киеве

Дискуссия о судьбе Арки дружбы народов в Киеве шла несколько лет. Как напоминает российское онлайн-издание "РБК", в мае 2014 года тогдашний глава киевской городской администрации Владимир Бондаренко предлагал снести памятник и установить на его месте церковь. В сентябре 2015 года с таким же предложением выступил главный архитектор Киева Сергей Целовальник. "Он заявлял, что арка бесполезна и у памятника нет никаких художественных достоинств", - пишет "РБК" .

В 2016 году тогдашний министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что арку следует снести и на ее месте установить памятник военным, принимавшим участие в конфликте на востоке страны после 2014 года, следует также из публикации.