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В Украине сняли препятствие для демонтажа памятников Пушкину

Александра Иванова
11 ноября 2023 г.

Памятники Пушкину на Берестейском проспекте в Киеве, а также в Житомире, Харькове и Одессе были изъяты из реестра памятников культурного наследия национального значения.

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Снос памятника Пушкину в Украине
Снос памятника Пушкину в УкраинеФото: Facebook/Kremenchuk Official

Кабинет министров Украины принял решение об изъятии из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятник поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте, памятник большевику Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, а также могилы генерала армии Николая Ватутина в Мариинском парке в Киеве. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" вечером в пятницу, 10 ноября.

Отмечается, что из реестра изъяли также памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Михаилу Воронцову в Одессе, полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне, памятник "Украина - освободителям" в Ужгороде и мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

После изъятия того или иного памятника из реестра становится возможным его демонтаж. 

В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников. Речь идет о поправках в закон "Об охране культурного наследия". Как заявил тогда министр культуры Украины Александр Ткаченко, благодаря новому закону украинские власти смогут исключать из государственного реестра памятники, которые сочтут символами "российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии". Сам закон Ткаченко назвал "АнтиПушкин".

Запрет на "русский культурный продукт" в Киеве

В июле 2023 года Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование "культурного продукта на русском языке" на территории Киева. Депутаты объяснили этот шаг "необходимостью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний Российской Федерации".

В свою очередь глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта горсовета Вадим Васильчук уточнил, что под запрет подпадают книги, музыка, театральные представления, концерты и культурно-просветительные услуги.

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interfax.com.ua