 В Киев прибыла вторая партия военной помощи из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2022

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Мир

В Киев прибыла вторая партия военной помощи из США

Американский самолет доставил более 80 тонн военных грузов в Киев. Поставки будут продолжены, пообещал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Ukraine Konflikt Soldaten Territorial Defense Forces

Военный инструктор обучает резервистов украинской армии

Вторая партия вооружений из Соединенных Штатов доставлена в Украину в воскресенье, 23 января. Американский самолет прибыл в Киев, имея на борту "более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей из США", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем микроблоге Twitter. По его словам, поставки будут продолжены - "это еще не все".

Первая партия военной помощи

Днем ранее, 22 января, в аэропорту Киева приземлился американский самолет, доставивший в Украину 90 тонн военных грузов, в том числе боеприпасы, предназначенные для "защитников Украины на линии фронта", о чем сообщило посольство США в Украине.

Как уточнялось в сообщении, военное оборудование на сумму в 60 млн долларов было доставлено по распоряжению президента США Джо Байдена. Ожидается целая серия таких поставок.

Помощь Украине в оборонном бюджете США

Ранее, в декабре 2021 года, Джо Байден поставил свою подпись под оборонным бюджетом США на 2022 финансовый год объемом 768,2 миллиарда долларов, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.

Помощь США Украине на сотни миллионов

В октябре 2021 года в Украину из США уже была доставлена военная помощь также на 60 млн долларов, она включала боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее. Это был дополнительный пакет помощи сверх согласованного ранее объема в 250 млн.

Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн долларов, в 2019 году - 250 млн, в 2020 году - 300 млн. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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