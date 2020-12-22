В обороном бюджете США не упомянуты санкции в отношении Москвы

Президент США Джо Байден поставил свою подпись под оборонным бюджетом США на 2022 финансовый год, о чем в понедельник, 27 декабря, сообщается на сайте Белого дома. Его объем составит 768,2 миллиарда долларов (около 678 млрд евро) - это на 5% больше, чем в прошлом финансовом году, и на 25 млрд долларов больше, чем предлагал сам Байден.

Военная помощь Украине

Новый оборонный бюджет США включает в себя 300 млн долларов (около 265 млн евро) на военную помощь Украине и 150 млн долларов (около 132 млн евро) на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии. Документ также предусматривает выделение четырех млрд долларов (около 3,5 млрд евро) для Европейской оборонной инициативы.

"Северный поток - 2" не упомянут

В финальную версию не вошло упоминание о санкциях против газопровода "Северный поток - 2", поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг, а также санкции против 35 физических лиц - российских чиновников и членов правительства, крупных бизнесменов, общественных деятелей и журналистов.

Предполагалось, что среди прочих в санкционный список попадут российский премьер-министр Михаил Мишустин, главы Центробанка Эльвира Набиуллина и "Газпрома" Алексей Миллер. Предварительная версия, включающая эти санкции, была одобрена Палатой представителей в Конгрессе США, но затем не прошла утверждение в Сенате.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что президент Байден с начала года трижды отправлял на пересмотр предлагавшийся представителями Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме пакет санкций в отношении России.

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