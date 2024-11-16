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В Кельне прошла многотысячная демонстрация курдов

Ольга Лебедева
16 ноября 2024 г.

В центре Кельна прошла крупная демонстрация в защиту лидера Курдской рабочей партии Абдуллаха Оджалана. Он уже 25 лет сидит в турецкой тюрьме.

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Демонстрация в защиту Оджалана в Кельне
Демонстрация в защиту Оджалана в КельнеФото: Elmas Topcu/DW

В Кельне прошла многотысячная демонстрация в поддержку лидера запрещенной в Германии Курдской рабочей партии (КРП) Абдуллаха Оджалана, который уже 25 лет находится в тюрьме в Турции. Акция в субботу, 16 ноября, прошла под лозунгом "Свободу Оджалану".

Полиция проверяла отсутствие запрещенных символов

По данным полиции, шествие прошло без серьезных происшествий. Несколько раз движение демонстрантов прерывали, чтобы проверить возможную демонстрацию запрещенных символов. "Если подозрения подтвердятся, мы возбудим соответствующие дела", - указал представитель полиции.

Маршрут демонстрации курдов пролегал через центр Кельна по обеим сторонам Рейна. Организаторы ожидали участия людей из всей Германии и других стран. Во время проведения акции порядок охраняли большое число полицейских.

Правительство в Анкаре уже несколько десятилетий борется с Курдской рабочей партией, которая в Турции, США и странах ЕС считается террористической организацией. Абдуллах Оджалан с 1999 года находится в турецкой тюрьме на острове Имрали. КРП запрещена в Германии с 1993 года, не разрешается и демонстрация ее символов.

 

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