  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыТурция

Турция атаковала более 50 объектов КРП в Ираке и Сирии

Даниил Сотников
14 января 2024 г.

Анкара продолжает военные действия против Курдской рабочей партии в Ираке и Сирии в ответ на прошлогодний взрыв у здания МВД.

https://p.dw.com/p/4bDPk
Самолет ВВС Турции
Самолет ВВС Турции (фото из архива)Фото: Imago/StockTrek Images

Турция в субботу, 13 января, сообщила, что армия страны нанесла авиаудары по более чем 50 "террористическим объектам" на севере Ирака и Сирии в ответ на нападение на турецкую военную базу в Ираке, пишет агентство AFP. Целью ночных атак были пещеры, бункеры, убежища и нефтяные объекты, принадлежащие Курдской рабочей партии (КРП), уточнило министерство национальной обороны Турции. КРП считается террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США.

По сообщению Анкары, накануне в результате нападения на базу турецкой армии на севере Ирака погибли девять турецких солдат. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 января провел в Стамбуле экстренное совещание с министрами иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также начальником генерального штаба и разведки, чтобы обсудить участившиеся атаки на турецкие войска в регионе, пишет AFP. "Турция не допустит формирования террористического государства на своих южных границах", - заявили в канцелярии Эрдогана.

Турция наносит удары по позициям КРП в ответ на взрыв в Анкаре

Турция активизировала свои операции против Курдской рабочей партии в Сирии и Ираке осенью 2023 года -  после взрыва бомбы в Анкаре, около турецкого министерства внутренних дел. Ответственность за атаку взяла на себя КРП. Анкара заявляла, что любые инфраструктурные и энергетические объекты КРП в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

Курдская рабочая партия ведет борьбу с турецким государством с 1984 года. В ходе конфликта погибли уже десятки тысяч человек.

Смотрите также:

Как иракские мигранты получают визы в Беларусь

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Основатель государства Мустафа Кемаль Ататюрк

100 лет Турецкой Республике: что станет с наследием Ататюрка

100 лет Турецкой Республике: что станет с наследием Ататюрка

В 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турецкую Республику. Она должна была стать западной, современной, светской и мирной. Политика Турции при Эрдогане во многом противоречит реформам "праотца турок".
Политика29 октября 2023 г.
Флаги ЕС и Турции на фоне мечети в Стамбуле

Турция после выборов. Как победа Эрдогана повлияет на отношения с ЕС

Турция после выборов. Как победа Эрдогана повлияет на отношения с ЕС

ЕС и Турция придерживаются различных взглядов по многим вопросам. Перевыборы Эрдогана на еще один президентский срок оставляют мало надежд на позитивные изменения в двусторонних отношениях.
Политика30 мая 2023 г.