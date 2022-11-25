В Казахстане по требованию прокурора заблокировали сайт ВОЗ
Анатолий Вайскопф Алматы
20 мин. назад
В Казахстане по требованию прокуратуры заблокировали официальный сайт ВОЗ. Об этом стало известно только полтора месяца спустя.
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Медики Казахстана в социальных сетях обратили внимание на странное обстоятельство - уже больше месяца в Казахстане невозможно зайти на официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Как выяснили казахстанским СМИ в пятницу, 25 ноября, сайт ВОЗ был заблокирован по решению Талгарского районного суда Алматинской области. Причем решение суда вступило в силу уже 15 октября 2022 года.
Поводом для судебного постановления стало заявление "в интересах государства" от имени прокурора Талгарского района Алматинской области, в котором содержалось требование признать незаконной "продукцию, размещенную в иностранных средствах массовой информации", и приостановить ее распространение на территории Республики Казахстан. По представлению прокуратуры, незаконной "продукцией" являются сведения о методах, способах и рекомендациях по совершению суицида, которые были размещены на нескольких ресурсах в интернете, в том числе и в одном из разделов официального сайта ВОЗ.
Заявление прокурора удовлетворили
По данным пресс-службы районного суда Талгарского района Алматинской области, представленная прокуратурой информация полностью подтвердилась. "Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями которого являются несовершеннолетние дети и молодежь, данная информация представляет опасность в формировании неблагоприятной общественно-социальной ситуации", - отмечается в распространенном через социальные сети заявлении пресс-службы. Поэтому заявление прокурора "подлежало удовлетворению".
Вызвавшая возмущение страница с сайта исчезла
Между тем на официальный сайт ВОЗ можно легко зайти с помощью сетей VPN. Правда, страница, которая вызвала возмущение прокурора Талгарского района Алматинской области, уже не существует. Отмечается, что поскольку в 2020 году веб-контент был перенесен на новую платформу, старые материалы могут быть недоступны.
В департаменте международного сотрудничества министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что осведомлены о блокировке официального сайта ВОЗ и в настоящее время ведут "работу с соответствующими госорганами и структурами".
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