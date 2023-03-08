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Активиста подозревают в диверсии на железной дорогеФото: Vitaly Nevar/REUTERS
Правосудие и законРоссия

В Карелии задержан 19-летний активист движения ГАР

Ольга Лебедева
35 мин. назад

ФСБ в Карелии задержала активиста общественного движения "Гражданский альянс России" Никиту Клюню, ему вменяется в вину диверсия на железной дороге. Открыто уголовное дело по статье о терроризме.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Карелии задержали 19-летнего активиста общественного движения "Гражданский альянс России" (ГАР) Никиту Клюню. В ночь на 8 марта сотрудник ФСБ по Петрозаводску позвонил лидеру организации Олегу Филатчеву и сообщил о задержании Клюни по обвинению в участии в диверсии на железной дороге. "Предварительно ему вменяется статья 205.4 УК РФ (об организации террористического сообщества и участии в нем - Ред.)", - написал Филатчев на сайте ГАР.

Активист находится в ИВС

По его словам, Никита Клюня находится в изоляторе временного содержания МВД России по Петрозаводску. Организация пообещала приложить все усилия, чтобы защитить активиста и сообщила о поиске адвоката в Петрозаводске.

"С момента создания нашего представительства в Карелии в октябре минувшего года Никита зарекомендовал себя как человек предельно эмпатичный, который никогда не откажет в помощи, именно поэтому он был выбран мной заместителем и стал одним из наиболее близких друзей", - отметил далее глава общественного движения и назвал обвинения абсурдными.

Движение "Гражданский альянс России" на своем сайте определяет себя как "команду единомышленников, объединяющую молодежь, которая неравнодушна относительно ситуации, сложившейся в нашей стране". Лидеры организации подчеркивают, что она создана, чтобы "действовать на благо России", которую они хотят видеть "передовым европейским правовым государством".

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