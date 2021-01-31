Протесты в поддержку Навального - самые запомнившиеся россиянам события января

Наиболее запоминающимися для жителей России событиями января 2021 года стали акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшие по всей стране 23 и 31 января. В ходе репрезентативного соцопроса "Левада-центра", результаты которого обнародованы в пятницу, 12 февраля, их упомянули 45 процентов респондентов.

Далее, со значительным отрывом следуют новости, связанные с пандемией коронавируса (12%), а также возвращением в Россию из Германии Алексея Навального и его арестом (11%). Семи процентам опрошенных больше всего запомнились события в США (такие как инаугурация президента Джо Байдена и штурм Капитолия). Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина" считают главным событием января и начала февраля 4 процента россиян.

Опрос был проведен "Левада-центром" с 29 января по 2 февраля 2021 года, в нем приняли участие 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного сразу же после возвращения из Германии в Россию 17 января, прошли в десятках российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 тысяч человек.

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки" был опубликован 19 января. Менее чем за месяц ролик, рассказывающий о том, что самый дорогой особняк в России принадлежит главе государства Владимиру Путину, набрал более 111 миллионов просмотров.

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