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В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы

Жан Рофе
5 мин. назад

Крупнейшая акция в Тель-Авиве собрала около 100 тысяч участников, несмотря на инцидент со стрельбой. Митинги прошли и в других городах Израиля.

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Акция протеста против судебной реформы в Тель-Авиве
Акция протеста против судебной реформы в Тель-АвивеФото: Mostafa Alkharouf/AA/picture alliance

Тысячи жителей Израиля вечером в субботу, 5 августа, вновь вышли на улицы, чтобы выразить протест правительству во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Митинги против судебной реформы, первая часть которой была одобрена парламентом страны (Кнессетом) в конце июля, продолжаются 31-ю неделю подряд.

Крупнейшая акция состоялась в Тель-Авиве, несмотря на произошедшее там ранее вооруженное нападение, в результате которого погиб патрулировавший улицу инспектор муниципальной службы безопасности.

Как передает 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на данные компании Crowd Solutions, на улице Каплан в центре Тель-Авива собралось чуть более 100 тысяч человек. По заявлению организаторов, в общей сложности по всей стране провели около 150 акций.

Парламент Израиля ограничил полномочия Верховного суда

Принятый Кнессетом 24 июля первый законопроект из пакета судебной реформы ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством. Оппозиционные парламентарии бойкотировали голосование по законопроекту, за него проголосовали 64 депутата правящей коалиции. Этого оказалось достаточно для принятия документа. Критики реформы считают, что поправки устраняют один из эффективных механизмов контроля за правительством и тем самым создают возможности для злоупотреблений властью.

Другие положения судебной реформы предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда. По мнению оппозиции и критиков законопроектов, проведение судебной реформы в Израиле приведет к исчезновению независимой судебной системы и подорвет основы демократии.

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