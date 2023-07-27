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В Израиле возобновились протесты против судебной реформы

Даниил Сотников
7 мин. назад

Спустя два дня после принятия первого законопроекта в рамках судебной реформы тысячи людей вновь вышли на улицы Тель-Авива.

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Протесты против судебной реформы в Израиле
Протесты против судебной реформы в ИзраилеФото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

В Израиле в четверг, 27 июля, возобновились уличные протесты против судебной реформы, первая часть которой была одобрена парламентом страны несколькими днями ранее. Тысячи людей собрались у правительственных зданий в Тель-Авиве.

Как передает 13-й канал израильского телевидения, демонстранты скандировали лозунги в поддержку демократии и несли флаги страны. При этом полиция заранее подготовилась к акции, стянув к правительственному кварталу порядка 800 сотрудников. Кроме того, в квартале были установлены блокпосты и заграждения с колючей проволокой.

Протесты против судебной реформы возобновились после двух дней затишья. Первый законопроект в рамках реформы был утвержден парламентом Израиля (Кнессетом) 24 июля, что вызвало всплеск протестов в тот же день. Полиция ответила на них жестокими задержаниями с применением дубинок, слезоточивого газа и водометов, пишет агентство AFP. Как отмечает 13-й канал, стражи порядка отвергли обвинения в применении спецсредств.

Парламент Израиля ограничил полномочия Верховного суда

Принятый Кнессетом 24 июля первый законопроект из пакета судебной реформы ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством. Оппозиционные парламентарии бойкотировали голосование по законопроекту, за него проголосовали 64 депутата правящей коалиции. Этого оказалось достаточно для принятия документа. Критики реформы считают, что поправки создают возможности для злоупотреблений властью, устраняя один из эффективных механизмов контроля за правительством.

Другие положения судебной реформы предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда. По мнению оппозиции и критиков законопроектов, проведение судебной реформы в стране приведет к исчезновению независимой судебной системы и подорвет основы демократии. Протесты против нее продолжаются в стране уже больше полугода.

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