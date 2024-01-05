Израиль представил план управления сектором Газа после войны

Управлять сектором Газа будут сами палестинцы, но не террористическая группировка ХАМАС, которую Израиль намерен уничтожить, говорится в плане министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена представил план управления сектором Газа по окончании войны, которую Израиль ведет против палестинской террористической группировки ХАМАС, сообщает в пятницу, 5 января, агентство AFP. По словам Галланта, ответственность за управление сектором должны нести сами палестинцы, а участие группировки ХАМАС, которую планируется уничтожить, исключено. При этом Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставляют за собой "свободу действий" в секторе Газа даже после войны против ХАМАС, чтобы пресечь любую возможную угрозу в зародыше, сказал Галлант.

Военная операция в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будут освобождены заложники и не произойдет "демонтаж военного потенциала и системы руководства ХАМАС", а также устранены военные угрозы. На следующем этапе "ХАМАС не будет контролировать сектор Газа", подчеркнул Йоав Галлант. Кроме того, он отверг возможность возвращения израильских поселений на территории сектора. По словам министра, по окончании военных действий "гражданского израильского присутствия" в секторе Газа не будет.

Госсекретарь США совершает турне на Ближний Восток

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен посетит страны Ближнего Востока уже в четвертый раз с начала войны в секторе Газа. В планах его турне значатся Израиль, Западный берег реки Иордан, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет. Кроме того Блинкен совершит визиты в Турцию и Грецию.

Блинкен намерен обсудить, как именно страны региона могли бы повлиять на то, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и его распространение за пределы сектора Газа.

Война Израиля против ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 20 400 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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