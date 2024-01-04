Госсекретарь США отправится в турне на Ближний Восток

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен уже в четвертый раз с начала войны в секторе Газа посетит страны Ближнего Востока.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни отправится в очередное турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщил журналистам в четверг, 4 января, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Он указал, что речь идет о более длительной поездке, чем планировалось ранее. Госсекретарь посетит Израиль, Западный берег реки Иордан, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет. Кроме стран Ближнего Востока Блинкен совершит визиты в Турцию и Грецию.

По словам Миллера, переговоры в ближайшие дни будут сосредоточены на усилиях по доставке большего объема гуманитарной помощи в сектор Газа, освобождению оставшихся заложников из рук ХАМАС и улучшению защиты гражданского населения в палестино-израильском конфликте. Во время своего турне Блинкен намерен обсудить конкретные шаги по тому, как страны региона могли бы оказать свое влияние, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и распространение его за пределы сектора Газа, добавил Миллер. Расширение конфликта невыгодно никому - ни Израилю, ни ближневосточному региону в целом, ни всему миру, указал представитель Госдепартамента. По его словам, переговоры во время поездки будут нелегкими.

С момента начала войны в секторе Газа в октябре Блинкен уже трижды совершал ближневосточные турне.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное террористическое движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 22 тысячи палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: