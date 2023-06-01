Италия возбудила уголовное дело против "архитектора Путина"

"Архитектора Путина" обвиняют в преступлениях, связанных с контрабандой и подделкой документов, сообщает итальянский Минюст. Россия отказала Риму в аресте Ланфранко Чирилло, так как он обладает российским паспортом.

В Италии возбуждено уголовное дело против Ланфранко Чирилло - архитектора "дворца Путина" под Геленджиком. Соответствующие документы по запросу прокуратуры города Брешиа в Ломбардии подписал министр юстиции страны Карло Нордио, сообщила в среду, 31 мая, пресс-служба Минюста в Риме.

В сообщении указывается, что 64-летнего Чирилло обвиняют в целом ряде преступлений, связанных с контрабандой и подделкой документов, которые были совершены за пределами Италии.

Итальянское министерство юстиции указывает, что Ланфранко Чирилло находится в Москве; в январе 2023 года российские власти сообщили Риму, что для ареста архитектора нет условий, поскольку он обладает гражданством России. Медиакомпания Rai отмечает, что Чирилло получил паспорт гражданина РФ в 2014 году из рук российского президента Владимира Путина, а в настоящее время проживает на 51-м этаже московского небоскреба, в котором ему принадлежит большая доля.

Летом 2022 года сообщалось, что финансовая полиция Италии обвинила Чирилло в уклонении от уплаты налогов с 2013 по 2019 годы на сумму 50 млн евро. Правоохранительные органы арестовали его имущество на 141 млн евро. В списке арестованного значились дома, вертолет, банковские активы, наличные деньги, драгоценности, а также произведения искусства, включая работы Пабло Пикассо, Поля Сезанна и Василия Кандинского.

В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о "дворце Путина" на берегу Черного моря под Геленджиком, стоимость возведения которого оценивалось в 100 миллиардов рублей.

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