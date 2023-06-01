  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Правосудие и законИталия

Италия возбудила уголовное дело против "архитектора Путина"

Евгений Жуков
24 мин. назад

"Архитектора Путина" обвиняют в преступлениях, связанных с контрабандой и подделкой документов, сообщает итальянский Минюст. Россия отказала Риму в аресте Ланфранко Чирилло, так как он обладает российским паспортом.

https://p.dw.com/p/4S2RR
"Дворец Путина" под Геленджиком
"Дворец Путина" под ГеленджикомФото: Dmitry Schewtchenko

В Италии возбуждено уголовное дело против Ланфранко Чирилло - архитектора "дворца Путина" под Геленджиком. Соответствующие документы по запросу прокуратуры города Брешиа в Ломбардии подписал министр юстиции страны Карло Нордио, сообщила в среду, 31 мая, пресс-служба Минюста в Риме.

В сообщении указывается, что 64-летнего Чирилло обвиняют в целом ряде преступлений, связанных с контрабандой и подделкой документов, которые были совершены за пределами Италии.

Итальянское министерство юстиции указывает, что Ланфранко Чирилло находится в Москве; в январе 2023 года российские власти сообщили Риму, что для ареста архитектора нет условий, поскольку он обладает гражданством России. Медиакомпания Rai отмечает, что Чирилло получил паспорт гражданина РФ в 2014 году из рук российского президента Владимира Путина, а в настоящее время проживает на 51-м этаже московского небоскреба, в котором ему принадлежит большая доля.

Летом 2022 года сообщалось, что финансовая полиция Италии обвинила Чирилло в уклонении от уплаты налогов с 2013 по 2019 годы на сумму 50 млн евро. Правоохранительные органы арестовали его имущество на 141 млн евро. В списке арестованного значились дома, вертолет, банковские активы, наличные деньги, драгоценности, а также произведения искусства, включая работы Пабло Пикассо, Поля Сезанна и Василия Кандинского.

В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о "дворце Путина" на берегу Черного моря под Геленджиком, стоимость возведения которого оценивалось в 100 миллиардов рублей.

Смотрите также:

Эксперт об олигархической архитектуре "дворца для Путина"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эколог о "дворце Путина", аквадискотеке и флешке, спрятанной в ботинок

Эколог о "дворце Путина", аквадискотеке и флешке, спрятанной в ботинок

Экологи Краснодарского края давно наблюдают за строительством объекта, про который снял фильм Алексей Навальный. Дмитрий Шевченко рассказал DW, как он побывал во "дворце для Путина" и смог уйти с охраняемой территории со спрятанной в ботинок флешкой со снимками.
Политика21 января 2021 г.08:42 мин.
external

Навальный нарушил все табу: западные эксперты о новом расследовании ФБК (20.01.2021)

Навальный нарушил все табу: западные эксперты о новом расследовании ФБК (20.01.2021)

Эксперты, опрошенные DW, уверены, что публикацией нового расследования о предполагаемом дворце президента Владимира Путина Алексей Навальный наносит мощный удар Кремлю. Обозреватели опасаются, что власти в Москве отомстят оппозиционеру.
Политика20 января 2021 г.03:32 мин.

Nordio firma richiesta per perseguire l'"architetto di Putin"

Quotidiano del Ministero della giustizia
www.gnewsonline.it
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Работа украинской ПВО в Киеве ночью 30 мая, яркая вспышка в небе над городом

Ночная атака России на Киев: из трех погибших двое - дети

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурные канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин вытряхивают через забор на участки друг друга урны с надписью "консульства"

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Политика11 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Политика12 ч. назад62:37 мин.
Снежный барс (ирбис)

Почему на Алтае могут исчезнуть животные из Красной книги

Почему на Алтае могут исчезнуть животные из Красной книги

Общество30 мин. назад
22 мая 2023 в португальском Трамагале немецкий концерн Daimler Truck официально начал выпускать второе поколение электрического грузовика Fuso eCanter

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Экономика и бизнес11 ч. назад
Человеческие останки времен палеолита

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

История15 ч. назад
Паспорт гражданина Беларуси

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Конфликты16 ч. назад
На главную страницу