 В Италии атака хакеров парализовала работу сайта записи на вакцинацию | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2021

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Европа

В Италии атака хакеров парализовала работу сайта записи на вакцинацию

Власти столичного региона Лацио сообщили о работах по восстановлению функций системы записи на вакцинацию. В Итлии полностью привиты 60 процентов взрослого населения.

Протесты против зеленого паспорта в Риме

Протесты против "зеленого паспорта" в Риме

В Италии хакеры вмешались в работу официального сайта столичного региона Лацио, в результате чего была нарушена работа портала по записи на вакцинацию от коронавируса. "Действия, связанные с вакцинацией, могут замедлиться. Приносим извинения за неудобства, которые нам неподвластны", - заявили в воскресенье, 1 августа, в Twitter власти региона, в который также входит Рим.

В заявлении указывается, что ведутся работы по восстановлению функций системы, а также ее защите. Вечером того же дня сайт www.regione.lazio.it все еще не был доступен.

60 процентов жителей Италии вакцинированы

По официальным данным, в области Лацио 66 процентов взрослого населения вакцинированы от COVID-19. По всей стране данный показатель составляет 60 процентов. Доля "дельта"-варианта коронавируса в Италии сейчас составляет около 80 процентов. Показатель новых инфицированных в данный момент составляет 58 случаев на 100 тысяч жителей за последние семь дней.

С 6 августа в Италии вступят в силу новые правила, касающиеся "зеленых паспортов" для вакцинированных и переболевших граждан. С этого дня подтверждение вакцинации от коронавируса, выздоровления или негативный тест необходимо будет предъявлять для посещения музеев и внутренних залов ресторанов. Против данных правил в Италии прошли многотысячные протесты.

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    Автор: Андрей Гурков


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