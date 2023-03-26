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Лесной пожар на востоке Испании (март 2023 года)
Лесной пожар на востоке Испании (март 2023 года)Фото: Lorena Sopena/AP Photo/picture alliance
ОбществоИспания

В Испании 1500 человек эвакуированы из-за лесных пожаров

Анатолий Арни
52 мин. назад

В Валенсии из-за засухи начались ранние лесные пожары. На борьбу с ними брошено около 700 человек. Огонь пока не удалось взять под контроль.

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Около 1500 человек из нескольких городов в испанских автономных сообществах Арагон и Валенсия были вынуждены покинуть свои дома в свете первого в нынешнем году крупного лесного пожара, который уже три дня не удается взять под контроль. По состоянию на субботу, 25 марта, в борьбе с огнем участвовали около 700 пожарных. По данным местных экстренных служб, с 23 марта пламя охватило около 4000 гектаров, что соответствует площади примерно 5500 футбольных полей.

Очаг возгорания находится приблизительно в 90 км от административного центра Валенсии. Несмотря на привлечение к тушению 20 единиц авиации, пожар пока стабилизировать не удалось, а распространению огня способствуют погодные условия, которые в регионе сейчас сравнимы с летними, указал глава автономного сообщества Хоакин Пуиг.

Причина возгорания неизвестна. Власти подозревают, что пожар начался из-за "неправильно выполненного сельскохозяйственного выжигания". Распространению огня способствовал недостаток влаги в атмосфере, который наблюдался в последние месяцы и привел к высыханию растительности.

Засуха в ЕС в 2022 году больше всего сказалась на Испании

Пожары в Испании связаны с продолжающимся в последние годы изменением климата, отметила министр по экологическим преобразованиям Тереза Рибера. "Мы пятый год подряд переживаем засуху на Пиренейском полуострове", - цитирует ее испанский телеканал RTVE.

2022 год стал для Испании самым разрушительным в плане лесных пожаров со времен, когда их стали регистрировать в Европейской информационной системе лесных пожаров EFFIS. Согласно подсчетам экологов, в стране за год произошло 493 крупных возгорания, а огонь в совокупности уничтожил площадь в 306 тысяч гектаров.

Испания стала не единственной страной, серьезно пострадавшей от последствий засухи. Летом 2022-го огонь несколько недель бушевал в лесах немецкой Саксонии, куда перекинулся из Чехии. Большинство пожаров пришлись на южную часть Европы - помимо Испании это были Португалия, Италия, Греция, а также юго-запад Франции, которые уже не первый год страдают от засухи. При этом местные инициативы по борьбе с последствиями засухи не всегда находят отклик среди граждан - во Франции протесты против создания подобного водохранилища переросли в беспорядки.

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