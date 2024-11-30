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ПолитикаИсландия

В Исландии проходят досрочные выборы в парламент

Евгений Жуков
30 ноября 2024 г.

Одной из причин распада коалиции в Исландии стали разногласия ее членов по вопросам миграционной политики. Состоявшее из трех партий правительство проработало всего полгода.

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Зал заседаний альтинга - исландского парламента
Зал пленарных заседаний альтинга - исландского парламентаФото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

В Исландии после развала правительственной коалиции проходят досрочные парламентские выборы. Около 10 процентов из почти 270 тысяч избирателей отдали свой голос еще до основного дня голосования, который проходит в субботу, 30 ноября.

Из-за того, что в некоторых регионах страны прогнозируются обильные снегопады и сильный ветер, есть опасения, что некоторым избирателям будет сложно добраться до избирательных участков до их закрытия в 22.00 по местному времени (01.00 1 декабря по московскому времени).

Коалиционные партии в Ирландии утратили поддержку

Трехпартийная коалиция, состоявшая из консервативной Партии независимости премьер-министра Бьярни Бенедиктссона, "Лево-зеленого движения" и Прогрессивной партии, была сформирована в апреле 2024 года, продержалась полгода и распалась в середине октября. Причиной этого стали разногласия, в частности, по вопросам миграционной, энергетической и внешней политики.

Согласно данным социологических опросов, три партии, входившие в прежнюю коалицию, в значительной мере утратили поддержку избирателей. По мнению аналитиков, будущее правительство, вероятно, вновь удастся сформировать лишь при участии трех или четырех партий.

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