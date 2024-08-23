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На юго-западе Исландии снова извергается вулкан

Ася Миллер
23 августа 2024 г.

Извержению предшествовало землетрясение магнитудой 4 балла. Длина расщелины, через которую продолжает прорываться лава, составляет 3,9 километра, сообщает Исландское метеорологическое управление.

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Извержение вулкана близ поселка Гриндавик (архивное фото)
Извержение вулкана близ поселка Гриндавик (архивное фото)Фото: Marco di Marco/AP/picture alliance

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии в четверг, 22 августа, произошло очередное извержение вулкана. Оно стало шестым за последние девять месяцев, уточняет агентство AFP. Извержению предшествовало землетрясение магнитудой 4 балла. По оценке Исландского метеорологического управления, общая длина расщелины, через которую продолжает прорываться лава, составляет 3,9 километра.

Насколько это извержение представляет новую угрозу для находящегося на острове рыбацкого поселка Гриндавик, пока не ясно. В целях предосторожности его жителей вновь эвакуировали, сообщила местная пожарная служба. Лавовые потоки предыдущих извержений уже достигали окраины Гриндавика, в котором проживают около 4000 человек.

Последнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес было зафиксировано два месяца назад и продолжалось более трех недель. Всего в Исландии насчитывается более 30 активных вулканических систем, что является самым большим показателем в Европе. Она расположена вдоль Срединно-Атлантического хребта - горной системы на океанском дне, разделяющей Евразийскую и Северо-Американскую тектонические плиты. На фоне новых извержений вулканологи заявляют о начале новой эры сейсмической активности в регионе.

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