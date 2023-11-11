В Исландии эвакуировали город из-за риска извержения вулкана

По данным метеорологического бюро Исландии, извержение на полуострове Рейкьянес может произойти через несколько дней.

Власти Исландии в субботу, 11 ноября, эвакуировали тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе страны из-за угрозы извержения вулкана.

Эвакуация населенного пункта началась после того, как Исландское метеорологическое управление предупредило о "значительных изменениях" в сейсмической активности на полуострове Рейкьянес, где расположен одноименный вулкан. Ведомство не исключило, что скопление магмы под землей может выйти на поверхность и достичь Гриндавика, где проживают более 3000 человек.

По данным метеорологов, извержение может произойти в течение нескольких дней, однако на данном этапе невозможно определить, где и когда именно это случится. С конца октября на Рейкьянесе было зарегистрировано 24 000 подземных толчков, из них почти 800 - 10 ноября.

"Непосредственной опасности нет"

Агентство гражданской защиты Исландии приказало жителям Гриндавика покинуть город. В то же время оно отметило, что это не экстренная эвакуация, и призвало сохранять спокойствие. "Непосредственной опасности нет, эвакуация имеет прежде всего превентивный характер, основной целью ее является безопасность всех жителей Гриндавика", - заявило агентство.

Двумя днями ранее на Рейкьянесе был временно закрыт геотермальный курорт "Голубая лагуна", один из главных туристических достопримечательностей страны.

С 2021 года на полуострове произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022-го и в июле 2023 года. Все они произошли вдали от инфраструктуры или населенных пунктов.

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