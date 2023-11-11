  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Природа и окружающая средаИсландия

В Исландии эвакуировали город из-за риска извержения вулкана

Жан Рофе
11 ноября 2023 г.

По данным метеорологического бюро Исландии, извержение на полуострове Рейкьянес может произойти через несколько дней.

https://p.dw.com/p/4Yhev
Заграждение на дороге, кторая ведет к курорту "Голубая лагуна"
Окрестности курорта "Голубая лагуна" в ИсландииФото: Raul Moreno/SOPA Images/IMAGO

Власти Исландии в субботу, 11 ноября, эвакуировали тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе страны из-за угрозы извержения вулкана.

Эвакуация населенного пункта началась после того, как Исландское метеорологическое управление предупредило о "значительных изменениях" в сейсмической активности на полуострове Рейкьянес, где расположен одноименный вулкан. Ведомство не исключило, что скопление магмы под землей может выйти на поверхность и достичь Гриндавика, где проживают более 3000 человек.

По данным метеорологов, извержение может произойти в течение нескольких дней, однако на данном этапе невозможно определить, где и когда именно это случится. С конца октября на Рейкьянесе было зарегистрировано 24 000 подземных толчков, из них почти 800 - 10 ноября.

"Непосредственной опасности нет"

Агентство гражданской защиты Исландии приказало жителям Гриндавика покинуть город. В то же время оно отметило, что это не экстренная эвакуация, и призвало сохранять спокойствие. "Непосредственной опасности нет, эвакуация имеет прежде всего превентивный характер, основной целью ее является безопасность всех жителей Гриндавика", - заявило агентство.

Двумя днями ранее на Рейкьянесе был временно закрыт геотермальный курорт "Голубая лагуна", один из главных туристических достопримечательностей страны.

С 2021 года на полуострове произошло три извержения: в марте 2021 года, в августе 2022-го и в июле 2023 года. Все они произошли вдали от инфраструктуры или населенных пунктов.

Смотрите также:

Туристам в Исландии вулканы не помеха

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

При извержении Этны пострадали туристы и журналисты (17.03.2017)

При извержении Этны пострадали туристы и журналисты (17.03.2017)

Десять человек пострадали в результате выброса лавы на Сицилии на одном из второстепенных кратеров вулкана Этна.
Природа и окружающая среда17 марта 2017 г.01:09 мин.
external

На Сицилии проснулся вулкан Этна (28.02.2017)

На Сицилии проснулся вулкан Этна (28.02.2017)

Вулкан Этна на острове Сицилия возобновил свою активность. Из кратера вытекают потоки лавы. Несмотря на сопровождающиеся взрывы, извержение не представляет угрозы для людей.
Природа и окружающая среда28 февраля 2017 г.00:57 мин.