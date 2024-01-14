У города Гриндавик в Исландии вновь извергается вулкан

Предыдущее извержение вулкана в районе Гриндавика произошло всего несколько недель назад - 18 декабря 2023 года.

К северу от города Гриндавик в Исландии началось извержение вулкана, сообщила утром в воскресенье, 14 января, национальная метеорологическая служба IMO. Ночью в этом районе ощущались усиливающиеся подземные толчки, и к 3.00 по местному времени власти объявили превентивную эвакуацию жителей.

С обеих сторон защитных дамб, которые начали возводить к северу от Гриндавика, образовались трещины, передает IMO. Камеры наблюдения зафиксировали ночью выбросы лавы.

Это уже пятое извержение вулкана в Исландии за прошедшие два года. Гриндавик расположен на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны. Его население - 4000 человек, которые занимаются преимущественно рыбной ловлей. Именно в районе Гриндавика произошло и последнее зафиксированное извержение вулкана - 18 декабря 2023 года. Ему предшествовали продолжавшиеся несколько недель серии землетрясений.

Тогда жителей Гриндавика эвакуировали за несколько недель до самого извержения. Когда ситуация стабилизировалась, им разрешили периодически возвращаться в свои дома на непродолжительное время.

Островное государство Исландия расположено в Северной Атлантике на так называемом Срединно-Атлантическом хребте, который разделяет Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты. В этой стране находятся более 30 активных вулканов- больше, чем где-либо еще в Европе.

Смотрите также: