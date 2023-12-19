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На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

Павел Мыльников
19 декабря 2023 г.

Потоки лавы выходят на поверхность примерно в четырех километрах от Гриндавика. В район вылетят специалисты с целью уточнить, какой из вулканов полуострова Рейкьянес извергается.

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Вид на район извержения из Рейкьявика
Вид на район извержения из РейкьявикаФото: Brynjar Gunnarsson/AP Photo/picture alliance

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии извергается вулкан. Об этом метеорологическое управление страны сообщило вечером в понедельник, 18 декабря. Потоки лавы выходят на поверхность примерно в четырех километрах к северо-востоку от города Гриндавик, указали в ведомстве.

Извержение началось в 22.17 по местному времени (01.17 19 декабря мск), ему предшествовала серия землетрясений, добавили метеорологи. На момент публикации они не уточнили, о каком именно вулкане идет речь. На полуострове расположены вулканы Рейкьянес и Фаградальсфьядль. Вертолет береговой охраны в ближайшее время вылетит в район с целью выяснить точное место извержения и его силу.

Управление по гражданской защите призвало жителей Гриндавика покинуть город. Поток лавы может направиться к этому населенному пункту, заявил представитель метеорологического управления в эфире радиостанции Ras 2. Массовая эвакуация города состоялась еще в первой половине ноября, однако, по данным местных СМИ, в Гриндавике к моменту извержения находились люди.

Четвертое извержение за три года

Нынешнее извержение на полуострове Рейкьянес стало четвертым за три года. Прежние произошли в марте 2021 года, в августе 2022-го и в июле 2023 года вдали от инфраструктуры или населенных пунктов.

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