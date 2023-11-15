Исландия в ожидании извержения вулкана Фаградальсфьядль
В Исландии может произойти извержение вулкана. Население портового города Гриндавик и прилегающих территорий эвакуируется, а под землей магма прокладывает сейчас себе туннель к Атлантическому океану.
От сесмической активности страдают дороги и водопроводы
Пар поднимается из трещин на дороге вблизи города Гриндавик на юго-западе Исландии. Из-за сейсмической активности землю трясет уже несколько дней, что привело к серьезным повреждениям водопроводов и дорог. Глубоко под трещинами, которые все дальше продвигаются на восток, магма пробивает себе маршрут к Атлантическому океану, протяженностью в 15 км.
Предвестники извержения
Группа геологов из Университета Исландии установила в районе повышенной вулканической активности многочисленные сейсмографы. После того как в последнее время в районе Гриндавика произошло более 1400 подземных толчков, эксперты предупреждают о высокой вероятности извержения вулкана Фаградальсфьядль в ближайшие дни. Последнее извержение вулкана Литли-Хрутурраз произошло в Исландии в июле 2023 года.
Геотермальные бассейны "Голубая лагуна" пришлось закрыть
Вид на геотермальные бассейны Bláa Lónið ("Голубая лагуна", фото из архива). В связи с продолжающейся серией землетрясений и возможным извержением вулкана одна из популярнейших достопримечательностей Исландии пока остается закрытой.
Все, что можно вывезти с собой
Житель Гриндавика вывозит имущество после того, как власти разрешили ему ненадолго вернуться в свой дом. Пока неясно, когда может произойти извержение вулкана. "Это может случиться в ближайшие часы или через несколько дней. В настоящее время существует большая неопределенность", - расссказал исландской телекомпании RÚV профессор вулканологии из Университета Исландии Торвальдур Тордарсон.
Массовая эвакуация из опасной зоны
По этой дороге можно двигаться только в одном направлении - прочь от Гриндавика. Геологи опасаются, что грядущее извержение может оказаться сильнее, чем извержение вулкана Эльдфедль на острове Хеймай в 1973 году, когда из трехкилометровой трещины в земле вырывалось 100 кубометров лавы в секунду. "Извержение в Гриндавике было бы катастрофой", - пояснил RÚV геолог Арман Хёскульдссон.
Безопасность превыше всего
Сотрудник службы спасения наблюдает за ситуацией на дороге. Исследователи подозревают, что магма может пробить туннель до Атлантического океана. Это грозит далеко идущими последствиями. Извержение будет представлять собой так называемый выброс - взрывное извержение, при котором из земли вылетают в основном горные породы и пепел. Образуется большое облако дыма, которое может дойти до Европы.
Накануне извержения?
В нескольких местах в Гриндавике и его окрестностях появились трещины в грунте. По мнению геологов, они расположены над туннелем с магмой. В последнее время толчки в этом регионе происходят чуть реже. Это свидетельствует о том, что туннель с магмой, возможно, уже находится не слишком далеко от поверхности.
Дата возвращения неизвестна
Таблички с надписью "Tómt", что означает "пустой", появились на одном из жилых домов в Гриндавике. Министерство обороны Исландии заявило, что решение о временном возвращении жителей в город будет принято по мере того, как будут развиваться события.