В нескольких местах в Гриндавике и его окрестностях появились трещины в грунте. По мнению геологов, они расположены над туннелем с магмой. В последнее время толчки в этом регионе происходят чуть реже. Это свидетельствует о том, что туннель с магмой, возможно, уже находится не слишком далеко от поверхности.