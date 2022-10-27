  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Мавзолей Шах-Черах в Ширазе
Мавзолей Шах-Черах в Ширазе Фото: Tasnim Agency
КонфликтыИран

В Иране погибло 15 человек в ходе атаки на шиитскую святыню

Олег Соколенко
1 ч. назад

Трое террористов напали на посетителей мавзолея Шах-Черах в Ширазе на юге Ирана. По сообщениям местных СМИ, погибло 15, ранены 40 человек. Ответственность взяло на себя ИГ.

https://p.dw.com/p/4IjIe

Трое ворруженных мужчин напали в среду, 26 октября около 17:45 на мавзолей Шах-Черах - святое для шиитов место в городе Шираз на юге Ирана, сообщило государственное иранское агентство IRNA. В результате погибло не менее 15 человек. По данным Fars News Agency, среди погибших - одна женщина и двое детей. Ранены 40 посетителей святыни.

Двое нападавших были задержаны полицией, третьему удалось скрыться. Еще одно иранское СМИ, Nour news ранее сообщало, что все трое - не иранцы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", придерживающаяся другого направления в исламе - суннизма, о чем она написала у себя в Telegram-канале.

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что теракт в Ширазе стал попыткой "расколоть нацию" с помощью насилия. "Зло безусловно не останется безнаказанным, силы безопасности и правопорядка преподадут урок организовавшим нападение", - цитирует слова Раиси агентство Tasnim.

В Иране продолжаются протесты

Теракт в Ширазе произошел на фоне продолжающихся уже больше месяца по всей стране протестов, вызванных гибелью 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. Вспыхнувшие протесты против полицейского произвола переросли в антиправительственные.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), за время протестов в различных городах Ирана погибли 240 человек. Продолжаются задержания: в столице страны свыше 300 человек уже обвинили в "сборе и сговоре с целью подрыва безопасности страны", "пропагандистской деятельности против правительства" и "нарушении общественного порядка и спокойствия".

Власти Ирана пытаются подавить протесты всеми возможными способами, в том числе блокировкой интернета и ограничением свободы СМИ. 17 октября власти Ирана ввели санкции против редакции DW на фарси. Под штрафные меры Тегерана попал также еще целый ряд европейских политиков и организаций.

Смотрите также:

"Шахеды" на службе у Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Теракт в Ницце - подробности о террористе (15.07.2016)

Теракт в Ницце - подробности о террористе (15.07.2016)

В результате теракта на Английской набережной Ниццы погибли более 80 человек. Мохамед Лахуаедж Булель за рулем грузовика врезался в толпу людей, а потом открыл огонь. Во Франции объявлен трехдневный траур.
Политика15 июля 2016 г.02:01 мин.
external

Теракт на рождественском базаре в Берлине - пять лет спустя (20.12.2021)

Теракт на рождественском базаре в Берлине - пять лет спустя (20.12.2021)

19 декабря 2016 года террорист ИГИЛ врезался на грузовике в рождественский базар на берлинской площади Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 13 человек. Эти события до сих пор свежи в памяти у многих участников нынешней ярмарки.
Терроризм20 декабря 2021 г.02:37 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент РФ Владимир Путин из своего кабинета наблюдает за ядерными учениями

245-й день войны: в России провели учения с ядерной триадой

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Минюста США

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Экономика и бизнес23 ч. назад
Протесты 26 октября в родном городе Махсы Амини в Иране

40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

Политика7 ч. назад
Создатели вакцины от BioNTech - победители Немецкой премии будущего 2021 года

Немецкая премия будущего: "инновации года" из Германии

Немецкая премия будущего: "инновации года" из Германии

Наука12 ч. назад
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Политика14 ч. назад
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива)

Сербия и санкции против России: без резких движений

Сербия и санкции против России: без резких движений

Политика22 ч. назад
Федеральный канцлер Олаф Шольц перед ЗСУ Gepard

Какое оружие Германия поставляет Украине

Какое оружие Германия поставляет Украине

Политика23 ч. назад
На главную страницу