В Иране погибло 15 человек в ходе атаки на шиитскую святыню

Трое террористов напали на посетителей мавзолея Шах-Черах в Ширазе на юге Ирана. По сообщениям местных СМИ, погибло 15, ранены 40 человек. Ответственность взяло на себя ИГ.

Трое ворруженных мужчин напали в среду, 26 октября около 17:45 на мавзолей Шах-Черах - святое для шиитов место в городе Шираз на юге Ирана, сообщило государственное иранское агентство IRNA. В результате погибло не менее 15 человек. По данным Fars News Agency, среди погибших - одна женщина и двое детей. Ранены 40 посетителей святыни.

Двое нападавших были задержаны полицией, третьему удалось скрыться. Еще одно иранское СМИ, Nour news ранее сообщало, что все трое - не иранцы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", придерживающаяся другого направления в исламе - суннизма, о чем она написала у себя в Telegram-канале.

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что теракт в Ширазе стал попыткой "расколоть нацию" с помощью насилия. "Зло безусловно не останется безнаказанным, силы безопасности и правопорядка преподадут урок организовавшим нападение", - цитирует слова Раиси агентство Tasnim.

В Иране продолжаются протесты

Теракт в Ширазе произошел на фоне продолжающихся уже больше месяца по всей стране протестов, вызванных гибелью 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. Вспыхнувшие протесты против полицейского произвола переросли в антиправительственные.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), за время протестов в различных городах Ирана погибли 240 человек. Продолжаются задержания: в столице страны свыше 300 человек уже обвинили в "сборе и сговоре с целью подрыва безопасности страны", "пропагандистской деятельности против правительства" и "нарушении общественного порядка и спокойствия".

Власти Ирана пытаются подавить протесты всеми возможными способами, в том числе блокировкой интернета и ограничением свободы СМИ. 17 октября власти Ирана ввели санкции против редакции DW на фарси. Под штрафные меры Тегерана попал также еще целый ряд европейских политиков и организаций.

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