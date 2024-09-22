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ОбществоИран

В Иране от взрыва метана в шахте погибли более 50 человек

Александра Иванова
22 сентября 2024 г.

Взрыв метана произошел на шахте, эксплуатируемой компанией Madanjoo в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана.

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Спасатели на меесте взрыва в шахте в Иране
Спасатели на меесте взрыва в шахте в ИранеФото: Isna

Согласно последним данным, как минимум 51 человек погиб в результате взрыва метана в угольной шахте, расположенной в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана, передают в воскресенье, 22 сентября, иранские государственные СМИ.

Ранее глава провинции Джавад Генаат сообщил о попытках спасателей освободить из-под завалов 22 шахтеров. Операцию спасения затрудняло скопление метана в шахте.

Взрыв произошел около 21.00 21 сентября на шахте, эксплуатируемой компанией Madanjoo. По данным государственного ТВ, во время трагедии в ней находились 69 человек. "17 пострадавших были доставлены в больницу", - цитируют иранские СМИ главу Красного Полумесяца Ирана.

Государственное телевидение Ирана показало кадры, на которых к месту трагедии прибывают вертолеты спасателей, чтобы доставить пострадавших в больницу.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве в шахте. "Я говорил с министрами, и мы сделаем все возможное, чтобы принять последующие меры", - заявил Пезешкиан в телеэфире.

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