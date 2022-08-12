 Шахта ″Цольферайн″ в Рурской области | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 12.08.2022

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По Германии

Шахта "Цольферайн" в Рурской области

Шахта "Цольферайн" в Эссене входит в число самых популярных индустриальных памятников Германии.

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Коксохимический цех "Цольферайна" во время Длинной ночи индустриальной культуры Рурской области (ExtraSchicht)

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Комплекс "Шахта XII" (Schacht XII) - основная часть "Цольферайна"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Музей Рурской области в бывшей углемойке комплекса "Шахта XII"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Внешний эскалатор на верхний уровень углемойки

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Королева Нидерландов Беатрикс на "Цольферайне" в 2011 году

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Лестница в одном из бывших угольных бункеров углемойки

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Горняцкие лампы - экспонаты музея

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Оборудование углемойки "Цольферайна"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    25 тысяч единиц хранения! "Открытое депо" Музея Рурской области

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    От угольных брикетов - до пива. Рекламные таблички в музейном депо

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Бетонные бункеры сортировочного цеха

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Металлический каркас градирни около коксохимического цеха

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Каркасы градирен "Цольферайна" и высотные здания в центре Эссена

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Территория коксохимического цеха "Цольферайна"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Коксохимический цех на снимке 1993 года

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Солнечное колесо обозрения, работавшее в 1999 - 2010 годах

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Сверху посетители видели Эссен, попав вниз - внутренности остывшей доменной печи

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    "Бассейн на производстве" - создан в качестве арт-объекта в 2001 году. Рядом расположен другой - ...

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    ... - бывший отстойный бассейн коксохимического цеха, который зимой превращают в каток

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Окна "Кубуса" - единственного нового здания на территории "Цольферайна"


  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Коксохимический цех "Цольферайна" во время Длинной ночи индустриальной культуры Рурской области (ExtraSchicht)

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Комплекс "Шахта XII" (Schacht XII) - основная часть "Цольферайна"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Музей Рурской области в бывшей углемойке комплекса "Шахта XII"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Внешний эскалатор на верхний уровень углемойки

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Королева Нидерландов Беатрикс на "Цольферайне" в 2011 году

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Лестница в одном из бывших угольных бункеров углемойки

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Горняцкие лампы - экспонаты музея

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Оборудование углемойки "Цольферайна"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    25 тысяч единиц хранения! "Открытое депо" Музея Рурской области

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    От угольных брикетов - до пива. Рекламные таблички в музейном депо

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Бетонные бункеры сортировочного цеха

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Металлический каркас градирни около коксохимического цеха

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Каркасы градирен "Цольферайна" и высотные здания в центре Эссена

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Территория коксохимического цеха "Цольферайна"

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Коксохимический цех на снимке 1993 года

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Солнечное колесо обозрения, работавшее в 1999 - 2010 годах

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Сверху посетители видели Эссен, попав вниз - внутренности остывшей доменной печи

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    "Бассейн на производстве" - создан в качестве арт-объекта в 2001 году. Рядом расположен другой - ...

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    ... - бывший отстойный бассейн коксохимического цеха, который зимой превращают в каток

  • Шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Рурской области

    Окна "Кубуса" - единственного нового здания на территории "Цольферайна"


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