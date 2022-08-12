Шахта "Цольферайн" в Рурской области

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Шахта "Цольферайн" в Эссене входит в число самых популярных индустриальных памятников Германии.
Коксохимический цех "Цольферайна" во время Длинной ночи индустриальной культуры Рурской области (ExtraSchicht)
Комплекс "Шахта XII" (Schacht XII) - основная часть "Цольферайна"
Музей Рурской области в бывшей углемойке комплекса "Шахта XII"
Внешний эскалатор на верхний уровень углемойки
Королева Нидерландов Беатрикс на "Цольферайне" в 2011 году
Лестница в одном из бывших угольных бункеров углемойки
Горняцкие лампы - экспонаты музея
Оборудование углемойки "Цольферайна"
25 тысяч единиц хранения! "Открытое депо" Музея Рурской области
От угольных брикетов - до пива. Рекламные таблички в музейном депо
Бетонные бункеры сортировочного цеха
Металлический каркас градирни около коксохимического цеха
Каркасы градирен "Цольферайна" и высотные здания в центре Эссена
Территория коксохимического цеха "Цольферайна"
Коксохимический цех на снимке 1993 года
Солнечное колесо обозрения, работавшее в 1999 - 2010 годах
Сверху посетители видели Эссен, попав вниз - внутренности остывшей доменной печи
"Бассейн на производстве" - создан в качестве арт-объекта в 2001 году. Рядом расположен другой - ...
... - бывший отстойный бассейн коксохимического цеха, который зимой превращают в каток
Окна "Кубуса" - единственного нового здания на территории "Цольферайна"
"Цольферайн" - бывшая шахта в Рурской области, индустриальный и архитектурный памятник из списка Всемирного наследия. | 34 фотографии
Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в Северном Рейне - Вестфалии - самой большой по численности населения федеральной земле Германии. | 11 фотографий
Металлургический комбинат в немецком городе Фёльклинген в 1994 году стал первым индустриальным объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. | 26 фотографий
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