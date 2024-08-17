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В Индии бастуют врачи после изнасилования и гибели стажерки

Евгений Жуков
17 августа 2024 г.

Вскрытие подтвердило, что убитая врач подверглась изнасилованию. После обнаружения ее тела по всей Индии проходят демонстрации с требованием наказания виновных и забастовки медиков.

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Акция протеста в индийском Амритсаре
Акция протеста в индийском АмритсареФото: Narinder Nanu/AFP/Getty Images

Медицинские учреждения в Индии проводят в субботу, 17 августа, общенациональную 24-часовую забастовку в знак протеста против жестокого изнасилования и убийства 31-летней стажерки медицинского колледжа Колкаты (прежнее название - Калькутта. - Ред.). Врачи больниц и частных клиник отказываются проводить плановые медицинские процедуры и принимать амбулаторных больных, говорится в заявлении Индийской медицинской ассоциации.

Исключения делаются лишь для экстренных случаев, для которых к работе привлекается преподавательский состав медицинских колледжей.

Ожидается, что к забастовке присоединятся более миллиона врачей, что парализует медицинское обслуживание в самой густонаселенной стране мира.

Изувеченное тело врача, работавшей в колкатской государственной больнице, было обнаружено в аудитории 9 августа. Судебно-медицинское обследование подтвердило, что женщина подверглась изнасилованию, как утверждает семья погибшей - групповому.

Демонстрации протеста проходят по всей Индии

Преступление вызвало протесты по всей стране. Тысячи медиков и представительниц женских объединений уже неоднократно проводили демонстрации. В пятницу, 16 августа, на улицы Колкаты, Нью-Дели, Мумбаи и других индийских городов вновь вышли десятки тысяч человек, требуя наказания для виновных и безопасных условий для медицинских работников и женщин, работающих по ночам. В Калькутте протестующие обвинили власти в недостаточно тщательном расследовании. Пока что полиция задержала одного подозреваемого.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к скорейшему раскрытию преступления. "Чудовищное поведение по отношению к женщинам должно быть наказано строго и быстро", - заявил он. Под давлением массовых протестов против недостаточной защиты женщин от сексуальных посягательств правительство в Нью-Дели в последние годы ужесточило наказание за изнасилование, которое теперь может караться вплоть до смертной казни.

Тем не менее насилие в отношении женщин по-прежнему широко распространено в стране: по официальным данным, случаи изнасилования регистрируются в Индии каждые четверть часа. Вероятно, реальная цифра гораздо выше, но многие жертвы предпочитают молчать.

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