В Хабаровске прошел митинг "против политического произвола"

В Хабаровске около пяти сотен человек вышли в субботу, 19 июня, на митинг под лозунгом "Против политического произвола". Многие участники акции принесли с собой плакаты в поддержку находящегося в заключении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На мероприятии присутствовал и сын политика - Антон Фургал.

Как сообщает местное новостное онлайн-издание dv.novosti.ru, несмотря на то, что акция была согласована с городскими властями, ее начало пришлось отложить, поскольку выделенная под мероприятие площадка в назначенное время оказалась занята ярмаркой. В итоге митинг провели на окраине Комсомольской площади, также расположенной в центре города.

Социальные проблемы Хабаровска

Кроме ситуации вокруг Сергея Фургала, основными темами митинга были социальные проблемы города - в частности, тот факт, что многим хабаровчанам приходится жить в бараках, - а также повышение тарифов ЖКХ, опасения, связанные с вакцинацией от коронавируса, и возможные фальсификации на выборах губернатора Хабаровского края, которые пройдут в Единый день голосования - 19 сентября 2021 года.

Между тем онлайн-издание "ОВД-Инфо" сообщило, что после митинга в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске была задержана одна женщина. Ее имя и точная причина задержания на момент публикации материала DW известны не были.

Ранее в тот же день, 19 июня, стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был единогласно выдвинут партией ЛДПР для участия в досрочных выборах главы региона в сентябре.

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