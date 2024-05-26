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В Грузии в День независимости прошел протестный марш

Алексей Волошинов
26 мая 2024 г.

Несколько тысяч протестующих выкрикивали лозунги, в частности, против закона об "иностранных агентах".

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Митинг в Тбилиси против закона об "иностранных агентах" 15 мая 2024 года
Митинг в Тбилиси против закона об "иностранных агентах" 15 мая 2024 годаФото: Davit Kachkachishvili/AA/picture alliance

В Тбилиси в День независимости Грузии прошел протестный марш под лозунгом "Грузия, я с тобой", сообщает Telegram-канал Paper Kartuli в воскресенье, 26 мая.

По данным СМИ, несколько тысяч человек приняли участие в шествии по центру города. Они несли флаги Грузии и ЕС, а также скандировали протестные лозунги - в частности, о спорном законе "О прозрачности иностранного влияния".

На митинге в честь Дня независимости произошел конфликт между президентом и премьер-министром Грузии

Ранее в тот же день на митинге, посвященном Дню независимости страны, который прошел в центре Тбилиси, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала страну сохранять курс на евроинтеграцию. "Европа не начинала ни одну войну. В европейской среде нашей стране дается возможность сохранить свою независимость и добиться развития. Удивительно, что мне приходится сегодня кого-то убеждать, кто является другом, а кто врагом. Мы же знаем, кто отнял у нас территории и кто нарушает наш суверенитет", - заявила Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступавший после нее, заявил, что страна успешно прошла через попытки расшатать ее независимость и суверенитет. "Именно единство народа и избранных им властей позволили избежать многих угроз и предательств, в том числе и предательства президента Грузии. Несмотря на это в последние два года мы смогли сохранить мир", - сказал он.

Вечером 26 мая Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам страны и пообещала, что амнистирует всех задержанных на митингах против закона об "иностранных агентах", пишет Paper Kartuli.

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