В Госдуму переданы 260 тысяч подписей против закона об "иноагентах"

Представители правозащитного проекта "ОВД-Инфо" в среду, 8 декабря, передали в Госдуму петицию против закона об "иностранных агентах". Под ней подписались около 260 тысяч человек и более 240 организаций, в том числе СМИ, благотворительных фондов и гражданских проектов.

Проект "ОВД-Инфо" поблагодарил всех подписантов в своем Telegram-канале за солидарность и "беспрецедентный уровень общественной поддержки". Правозащитники также передали в Госдуму, Совет Федерации и в аппарат уполномоченного по правам человека свой законопроект об отмене норм об "иноагентах".

СПЧ обсудит с Путиным поправки к закону об "иноагентах"

Сбор подписей под петицией против закона об "иноагентах" начался в середине сентября 2021 года, инициаторами выступили более 200 СМИ, а также некоммерческих и благотворительных организаций. Они называют нормы об "иностранных агентах" откровенно дискриминационными и неправовыми и требуют их отменить. "И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества", - говорится в петиции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал это обращение "эмоциональным" и заявил, что закон об "иноагентах" должен быть в России и что он направлен на защиту от вмешательства в ее внутренние дела.

В ноябре члены Совета при президенте по правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России передали в Госдуму свои поправки к закону об "иноагентах". Они, в частности, предлагают разрешить физическим лицам не маркировать частные публикации и давать людям время на устранение нарушений. Правозащитники из СПЧ намерены обсудить эти нормы на встрече с Владимиром Путиным, которая назначена на 10 декабря.

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