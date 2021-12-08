 В Госдуму переданы 260 тысяч подписей против закона об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2021

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Россия

В Госдуму переданы 260 тысяч подписей против закона об "иноагентах"

Правозащитники направили в обе палаты российского парламента свои предложения по отмене закона об "иноагентах".

Здание Госдумы в Москве

Здание Госдумы в Москве

Представители правозащитного проекта "ОВД-Инфо" в среду, 8 декабря, передали в Госдуму петицию против закона об "иностранных агентах". Под ней подписались около 260 тысяч человек и более 240 организаций, в том числе СМИ, благотворительных фондов и гражданских проектов.

Проект "ОВД-Инфо" поблагодарил всех подписантов в своем Telegram-канале за солидарность и "беспрецедентный уровень общественной поддержки". Правозащитники также передали в Госдуму, Совет Федерации и в аппарат уполномоченного по правам человека свой законопроект об отмене норм об "иноагентах".

СПЧ обсудит с Путиным поправки к закону об "иноагентах"

Сбор подписей под петицией против закона об "иноагентах" начался в середине сентября 2021 года, инициаторами выступили более 200 СМИ, а также некоммерческих и благотворительных организаций. Они называют нормы об "иностранных агентах" откровенно дискриминационными и неправовыми и требуют их отменить. "И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества", - говорится в петиции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал это обращение "эмоциональным" и заявил, что закон об "иноагентах" должен быть в России и что он направлен на защиту от вмешательства в ее внутренние дела.

В ноябре члены Совета при президенте по правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России передали в Госдуму свои поправки к закону об "иноагентах". Они, в частности, предлагают разрешить физическим лицам не маркировать частные публикации и давать людям время на устранение нарушений. Правозащитники из СПЧ намерены обсудить эти нормы на встрече с Владимиром Путиным, которая назначена на 10 декабря.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

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    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

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