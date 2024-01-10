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В Думе просят россиян самим убирать снег вместо дворников

Ольга Лебедева
10 января 2024 г.

Замглавы думского комитета Разворотнева указала на "гигантский дефицит" рабочих кадров из-за мобилизации, отъезда мигрантов и демографических проблем.

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Снег в Москве
Снег в Москве (фото из архива)Фото: picture-alliance/TASS/A. Geodakyan

На фоне проблем с уборкой снега в российских городах в Госдуме указали на нехватку дворников и предложили россиянам самим заняться расчисткой дворов и улиц. В опубликованном во вторник, 9 января, интервью "Парламентской газете"заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева указала на "гигантский дефицит" рабочих рук в последние годы.

Дефицит кадров из-за мобилизации и отъезда мигрантов

"Жители городов, населенных пунктов могут брать в руки лопату в период активных снегопадов и помогать. Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов", - заявила замглавы парламентского комитета.

По ее словам, дефицит рабочих кадров в последнее время в РФ возник среди прочего из-за мобилизации на войну против Украины, оттока кадров на оборонные предприятия, отъезда из страны мигрантов, а также "демографической ямы". Кроме того, депутат указала на проблемы с зарплатами в области ЖКХ, в связи с которыми профессия дворника стала непрестижной.

Разворотнева предложила вернуть советскую практику предоставления дворникам служебного жилья, а также более активно привлекать к уборке городов должников за ЖКХ.

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www.pnp.ru