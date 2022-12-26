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Город Пирот в Сербии (фото из архива)Фото: DW/D. Dedovic
ОбществоСербия

В сербском Пироте объявлен режим ЧС из-за утечки аммиака

Анна Неверова
1 ч. назад

В районе сербского Пирота сошел с рельсов грузовой поезд с аммиаком. По данным местных властей, у 51 человека выявлены признаки отправления.

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В нескольких районах города Пирот на юго-востоке Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сошедшего с рельсов грузового поезда с аммиаком. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 декабря. Как сообщили в МВД Сербии, после утечки аммиак улетучился и в больших количествах попал в атмосферу.

По словам мэра города Владана Васича, признаки отравления газом выявлены у 51 человека, семь из них госпитализированы. В Пироте, население которого составляет порядка 60 тысяч человек, перекрыли ряд улиц. Жителей призывают не покидать свои дома без крайней необходимости.

Из-за утечки произошли ДТП на трассе международного значения

Как сообщают сербские СМИ, из-за ограниченной видимости, вызванной утечкой аммиака, на шоссе, ведущем в Болгарию, попали в ДТП несколько автомобилей. Магистраль перекрыта, движение транспорта организовали по дорогам местного значения.

По данным национальной грузовой железнодорожной компании Сербии Srbija Kargo, сошедший с рельсов поезд состоял из 20 цистерн, в которых перевозили опасные грузы из соседней Болгарии. Как сообщается, авария произошла за пределами жилых районов. В целях безопасности огорожена зона в радиусе четырех километров. Причины инцидента устанавливаются.

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