В сербском Пироте объявлен режим ЧС из-за утечки аммиака

В районе сербского Пирота сошел с рельсов грузовой поезд с аммиаком. По данным местных властей, у 51 человека выявлены признаки отправления.

В нескольких районах города Пирот на юго-востоке Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сошедшего с рельсов грузового поезда с аммиаком. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 декабря. Как сообщили в МВД Сербии, после утечки аммиак улетучился и в больших количествах попал в атмосферу.

По словам мэра города Владана Васича, признаки отравления газом выявлены у 51 человека, семь из них госпитализированы. В Пироте, население которого составляет порядка 60 тысяч человек, перекрыли ряд улиц. Жителей призывают не покидать свои дома без крайней необходимости.

Из-за утечки произошли ДТП на трассе международного значения

Как сообщают сербские СМИ, из-за ограниченной видимости, вызванной утечкой аммиака, на шоссе, ведущем в Болгарию, попали в ДТП несколько автомобилей. Магистраль перекрыта, движение транспорта организовали по дорогам местного значения.

По данным национальной грузовой железнодорожной компании Сербии Srbija Kargo, сошедший с рельсов поезд состоял из 20 цистерн, в которых перевозили опасные грузы из соседней Болгарии. Как сообщается, авария произошла за пределами жилых районов. В целях безопасности огорожена зона в радиусе четырех километров. Причины инцидента устанавливаются.

Смотрите также: