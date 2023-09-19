В ФРГ запретили неонацистскую группировку Hammerskins

С утра у членов неонацистской организации прошли обыски. В их ходе изъяты деньги, оружие и предметы правоэкстремистского толка.

В Германии запрещены правоэкстремистская, неонацистская группировка скинхедов Hammerskins Deutschland и ее отделение Crew 38, сообщила во вторник, 19 сентября, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Этим запретом мы положим конец бесчеловечной деятельности международного неонацистского объединения в Германии", - заявила Фезер. Группировка насчитывает около 130 членов, а ее деятельность направлена ​​"против конституционного порядка и идеи международного взаимопонимания", заявили в МВД Германии. Немецкое объединение играет ведущую роль на правоэкстремистской сцене Европы, добавили в ведомстве.

С утра полиция десяти федеральных земель провела обыски у 28 подозреваемых лидеров организации. Помимо наличных денег и оружия было конфисковано "значительное количество религиозных предметов правоэкстремистского толка", отчитались в МВД.

Ответвление группировки из США

По данным МВД Германии, Hammerskins Deutschland - это ответвление неонацистской организации Hammerskins Nation, основанной в США в 1988 году. Отмечается, что правительство ФРГ и администрация США сотрудничали в течение последних лет, расследуя деятельность неонацистов.

В США организация активно распространяла свою идеологию, в том числе с помощью музыкальных концертов. Те же методы использовало и немецкое ответвление группировки, давая концерты и продавая "правоэкстремистскую музыку", сообщила Фезер, назвав запрет Hammerskins Deutschland "решительным ударом, нанесенным организованному правому экстремизму".

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