 Спецслужбы Германии обеспокоены ростом числа экстремистов в униформе | Новости из Германии о Германии | DW | 27.10.2021

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Германия

Спецслужбы Германии обеспокоены ростом числа экстремистов в униформе

Спецслужбы ФРГ фиксируют усиление правоэкстремистских настроений в силовых структурах. Служба военной контрразведки расследует почти 1400 предполагаемых случаев проявления экстремизма в армии.

Граната с надписью экстремизм

Спецслужбы Германии обеспокоены ростом правоэкстремистских настроений в армии и правоохранительных органах. "В соответствующих соцсетях нередко встречаются представители правоохранительных органов и вооруженных сил", - заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг (Thomas Handelwang) на парламентских слушаниях в бундестаге в среду, 27 октября.

Он отметил, что именно от этих людей исходит особенно большая угроза, "поскольку они имеют доступ к секретной информации, соответствующую подготовку и часто обладают правом на ношение оружия". По словам Хандельванга, его ведомство оценивает ситуацию как "вызывающую беспокойство". В сфере экстремизма угроза справа остается "самой большой угрозой", констатировал он.

Расследования в вооруженных силах ФРГ

Со своей стороны глава Службы военной контрразведки (MAD) Мартина Розенберг (Martina Rosenberg) сообщила на слушаниях, что в настоящее время ее ведомство расследует 1397 предполагаемых случаев проявления экстремизма в армии, почти в 1200 случаях из них речь идет о так называемых "рейхсбюргерах".

Розенберг признала, что это очень большое число случаев, но оговорила, что по итогам расследования подтверждается лишь малая их часть. Она сообщила, что в этом году MAD однозначно подтвердила факт экстремизма лишь в 23 случаях и еще в стольких же случаях констатировала "отсутствие у солдат должной верности Конституции".

Главы обеих спецслужб также особо подчеркнули, что рост количества расследований частично может быть вызван и более пристальным вниманием к проблеме правого экстремизма в силовых структурах ФРГ.

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    Автор: Анна Тендитная


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