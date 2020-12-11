В Германии заморозили разрешение на достройку "Северного потока - 2"

Немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2". В понедельник, 18 января, Федеральное агентство по морскому судоходству и гидрографии в Гамбурге подтвердило агентствам dpa и Reuters получение апелляции экологов. В связи с этим действие разрешения на ведение работ в немецких территориальных водах временно приостановлено, указывается далее.

Ведомство 15 января выдало разрешение на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в германских водах. Прежнее разрешение не позволило бы начать работы до конца мая. В ответ экологи заявили о намерении опротестовать решение властей.

Строительство "Северного потока - 2" было возобновлено в декабре

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В частности, Соединенные Штаты указывают на угрозу зависимости ЕС от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Конгресс США включили в оборонный бюджет на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

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