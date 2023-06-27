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В Германии зафиксированы рекордные показатели иммиграции

Александра Иванова
23 мин. назад

В 2022 году в Германию въехало более 2,6 млн иммигрантов, сообщает Федеральное статистическое ведомство. Скачок числа людей, прибывших в ФРГ для проживания, эксперты связывают с войной в Украине.

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Ищущие защиты от войны украинцы в Берлине, март 2022 года
Ищущие защиты от войны украинцы в БерлинеФото: Jens Schicke/IMAGO

В Германии зафиксированы рекордные показатели в области иммиграции. Как сообщило во вторник, 27 июня, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, за 2022 год в страну въехали для проживания 2 666 000 человек. За тот же период Германию покинули 1 204 000 жителей.

Таким образом, разница между прибывшими и убывшими из страны за отчетный период составила почти 1,5 млн человек. Это более чем в четыре раза выше показателя 2021 года, когда число иммигрантов превысило в Германии число эмигрантов на 329 000 человек, и самый высокий уровень со времени начала ведения подобной статистики в 1950 году.

В 2021 году, по данным Федерального статистического ведомства, в Германию въехали для проживания 1 323 000 человек и 994 000 человек покинули страну.

Приток украинцев на фоне войны

Отмечается, что скачок показателей в сфере иммиграции связан, прежде всего, с притоком ищущих защиты от войны украинцев. В 2022 году в ФРГ было зафиксировано 1,1 млн граждан, прибывших из этой страны, и 138 000 украинцев покинули Германию. Пик притока украинцев пришелся на период с марта по май 2022 года. Между тем начиная с августа число въехавших из Украины в ФРГ постоянно падало.

В тот же период выросли показатели, отражающие разницу между числом прибывших в Германию и покинувших ФРГ сирийцев: плюс в 68 000 человек в 2022 году против 41 000 в 2021 году. То же касается Афганистана (2022: плюс в 55 000, 2021: 31 000) и Турции (2022: плюс в 49 000, 2021: 19 000). Такое развитие эксперты объясняют ростом числа беженцев и просителей политического убежища.

Куда эмигрируют немцы

Между тем с 2005 года число граждан ФРГ, покидающих родину, превышает число немцев, въезжающих в страну для проживания. Так, в 2022 году разница между этими показателями составила 83 000 человек. Для сравнения: в 2021 году этот показатель был равен 64 000. В основном уезжают мужчины, средний возраст которых составляет 35 лет. Главными направлениями для эмиграции в 2022 году были для немцев Швейцария, Австрия и США.

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Сообщение Федерального статистического ведомства о показателях иммиграции в Германии

Nettozuwanderung von knapp 1,5 Millionen Personen im Jahr 2022
www.destatis.de
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