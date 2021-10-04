В Германии задержаны еще 76 мигрантов на границе с Польшей

С прошлой пятницы при попытке незаконно пересечь границу немецкой федеральной земли Саксония с Польшей были задержаны 76 иностранцев, сообщила в понедельник, 4 октября, федеральная полиция в Людвигсдорфе. По ее данным, это граждане Сирии, Ирана и Йемена, все были взяты под стражу. Кроме того задержаны три человека, пытавшиеся переправить беженцев в Германию, один из них помещен в следственный изолятор.

На прошлой неделе федеральная полиция Германии вновь заявила о росте числа мигрантов на границе с Польшей.С начала кризиса по конец сентября текущего года задержаны в общей сложности 1556 нелегально въехавших мигрантов, причем 225 нелегальных пересечений границы было зарегистрировано в августе, 1305 - в сентябре.

Большинство нелегалов, согласно этим данным, являются гражданами Ирака. Кроме того, среди задержанных - выходцы из Сирии, Ирана и Йемена.

"Гибридная атака" режима Лукашенко против ЕС

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы поток был перенаправлен в Польшу.

В середине сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. "Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле вытолкнули их к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция Европы это показала", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов. Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Смотрите также: