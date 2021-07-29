 В Германии возбуждено дело против главы района, пострадавшего от наводнения | Новости политики из Германии | DW | 06.08.2021

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Политика

В Германии возбуждено дело против главы района, пострадавшего от наводнения

Глава администрации района Арвайлер подозревается в непреднамеренном убийстве и нанесении телесных повреждений по неосторожности в результате неисполнения обязанностей.

Юрген Пфёлер

Юрген Пфёлер

Прокуратура города Кобленца возбудила дело в отношении главы администрации района Арвайлер Юргена Пфёлера (Jürgen Pföhler) в связи с произошедшим около трех недель назад разрушительным наводнением в долине реки Ар на западе Германии. В отношении его, как вероятного руководителя спасательной операции, имеется начальное подозрение в непреднамеренном убийстве и нанесении телесных повреждений по неосторожности в результате неисполнения своих обязанностей, сообщили в пятницу, 6 августа, прокуратура и Управление уголовной полиции федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Кроме того, под следствием находится еще один член кризисного штаба, созданного местными властями в связи со стихийным бедствием. Предполагается, что он, по крайней мере временно, брал на себя руководство операцией.

Местные власти подозреваются в халатности

Прокуратура считает, что жителей долины реки Ар, до того как они пострадали от наводнения, необходимо было предупредить о надвигающейся стихии и вывезти в безопасное место не позднее 20 часов 30 минут 14 июля. Фактически же чрезвычайная ситуация в районе Арвайлер была объявлена только около 23 часов. Прокуратура также заявила, что предположительно бездействие местных властей привело к гибели  некоторых людей и травмам. По результатам экспертизы, большинство погибших - жители города Бад-Нойенар-Арвайлер.

Как сообщается, расследование началось в среду, 4 августа. Среди прочего, экспертами изучается документация кризисного штаба района Арвайлер. Также изъяты мобильные телефоны обоих подозреваемых. Земельное управление уголовной полиции и прокуратура отметили, что расследование займет время. Власти также обратились к общественности с просьбой о предоставлении имеющейся информации.

Напомним, в середине июля сильные ливни стали причиной разрушительного наводнения в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, на территории которых реки вышли из берегов. Многие населенные пункты, особенно в долине реки Ар, в результате стихии были разрушены. Только в земле Рейнланд-Пфальц погибло не менее 141 человека. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. По данным спасательных служб, в общей сложности 766 человек получили травмы.

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