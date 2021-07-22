 Число жертв наводнения в Германии продолжает расти | Новости из Германии о Германии | DW | 28.07.2021

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Германия

Число жертв наводнения в Германии продолжает расти

Число жертв природной катастрофы достигло 181 - тела еще двух погибших обнаружены в земле Рейнланд-Пфальц. Кроме того, 73 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Солдаты бундесвера помогают людям в земле Северный Рейн-Вестфалия

Солдаты бундесвера помогают людям в земле Северный Рейн-Вестфалия

Спустя почти две недели после разрушительного наводнения на западе Германии число погибших возросло до 181. Как заявили в среду, 28 июля, в полиции федеральной земли Рейнланд-Пфальц, обнаружены тела еще двух жертв стихии. Таким образом, в этой земле, согласно официальным данным, в результате наводнения погибли 134 человека. Из них опознаны только 76. Кроме того, 73 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

В свою очередь министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul), выступая перед комитетом по внутренним делам ландтага, заявил, что в земле больше нет пропавших без вести. Погибли 47 человек.

В обеих федеральных землях продолжаются работы по преодолению последствий катастрофы, в которых заняты тысячи сотрудников аварийных служб. В помощь им были направлены 2000 солдат бундесвера.

В районах стихийного бедствия сохраняется непростая ситуация. По данным Ройля, только в Северной Рейн-Вестфалии без электроснабжения остаются от пяти до шести тысяч человек. В некоторых местах не удалось пока наладить даже стабильное водоснабжение.

Общая сумма нанесенного стихией ущерба все еще не поддается подсчету. Только Объединение немецких транспортных предприятий (VDV) оценило ущерб пассажирскому и грузовому железнодорожному транспорту на западе и юге Германии как минимум в 2,3 млрд евро. Немецкие страховые компании оценивают застрахованные убытки в районах наводнения в 5,5 млрд евро.  

Стихийное бедствие в Германии

Кроме разрушительных наводнений, обрушившихся на Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалию 17 июля, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии, где особенно серьезное положение сложилось в округе Берхтесгаденер-Ланд. Уровень воды в протекающей там реке Берхтесгаденер Ахе достиг исторического максимума в 3,15 метра. По сообщению местных властей, от наводнения там удалось спасти 65 человек. От сильных наводнений пострадал также регион Саксонская Швейцария в Саксонии, где отдельные районы оказались отрезанными от внешнего мира. Сильные наводнения также произошли в Австрии и на востоке Бельгии, где есть погибшие и пропавшие без вести.

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