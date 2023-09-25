В Германии воруют медь. Кто и зачем?

Немецкая пресса все чаще пишет о хищениях цветных металлов, в частности медных кабелей. Спрос на украденную медь высок, злоумышленники часто продают ее в дальнее зарубежье.

Дела у Deutsche Bahn в Германии идут не очень хорошо. Железнодорожная сеть изношена, в ближайшем будущем концерну предстоит обновлять почти всю свою инфраструктуру. А тут еще одна проблема, которая также стоит немалых денег: воруют медь. Только за один 2022 год, сообщает газета Handelsblatt, ущерб составил примерно 6,6 млн евро.

В Handelsblatt подсчитали, что в текущем году кражи сказались на движении 2644 поездов, что привело к суммарным опозданиям на более чем 700 часов. И все это из-за того, что воры опустошают кабельные шахты вдоль железных дорог. К задержкам в цепочках грузовых поставок прибавляются сотни тысяч рассерженных пассажиров.

И грабят не только железнодорожников. Воровство цветных металлов в целом растет. На строительных площадках, в частных зданиях и даже на церковных башнях ни одна медная деталь больше не защищена от посягательств. Последний пример: гамбургский производитель и переработчик меди Aurubis понес многомиллионный ущерб из-за кражи и мошенничества.

Дефицит важнейшего сырья

Медь столь востребована, потому что ее электропроводность превосходит только еще более дорогое серебро. Для изготовления любых электрических устройств, будь то тостеры или электромобили, нужна медь. Йоахим Берленбах (Joachim Berlenbach), основатель и генеральный директор компании ERI AG (Earth Resource Investment), не сомневается, что "в будущем спрос на медь значительно возрастет".

Объявление Deutsche Bahn. Маркировка металла призвана отпугнуть воров Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

В качестве примера он приводит ветрогенераторы: "Подумайте только о ветряной турбине, которая генерирует электричество путем вращения медной катушки над магнитным полем. На выработку одного мегаватта энергии ветра требуется от пяти до девяти тонн меди, в зависимости от того, где находится турбина - на суше или в море".

Берленбах уверен, что спрос будет продолжать расти. Для достижения целей декарбонизации во имя защиты окружающей среды нам "просто не хватает этого важнейшего сырья, а сторонники энергетического перехода часто игнорируют это".

Почему медь такая дорогая

Цена меди определяется соотношением спроса и предложения. При этом большое значение, рассказал Берленбах DW, имеют темпы роста в развивающихся странах. С повышением уровня жизни в таких государствах, как Китай и Индия, "и там будут покупать больше автомобилей, кондиционеров, строить дома с электропроводкой, следовательно, значительно увеличится и спрос на медь".

В ERI AG подсчитали, что за всю историю человечества было добыто около 700 миллионов тонн меди, и, по словам Берленбаха, "приблизительно такое же количество меди нам понадобится в ближайшие 30 лет".

Медные кабели нечем заменить Фото: Bodo Marks/dpa/picture alliance

В то же время, продолжает он, становится все труднее поиск и разработка месторождений меди. Добыча этого металла сосредоточена в нескольких странах (в частности, в Чили, Демократической Республике Конго), в которых имеется весьма высокий геополитический риск для горнодобывающих компаний. "И эти компании будут брать на себя такие риски только в том случае, если это будет экономически выгодно", - пояснил Берленбах.

Что делают с похищенной медью?

Газета Tagesspiegel цитирует генерального директора Ассоциации немецких торговцев и переработчиков металла (VDM) Ральфа Шмитца (Ralf Schmitz), который говорит, что сбывать украденный цветной металл в самой Германии стало сложно из-за регистрации при каждой сделке личных данных партнеров.

Спрессованный медный лом Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

После крупных краж членов VDM всякий раз предупреждают, так что дилеры знают, сколько было украдено. И в Польше, по словам Шмитца, система контроля работает не хуже, чем в Германии.

Поэтому Шмитц предполагает, что воры продают свою добычу в дальнее зарубежье, тем более что таможня не может тщательно контролировать движение таких товаров. "Значительная часть уходит за пределы Европы, - сказал Шмитц газете Tagesspiegel. - Я полагаю, что основная доля уходит в контейнерах за море".

По законам джунглей

Воры становятся не только все более организованными, но и, по-видимому, все более наглыми. Так, в ходе расследования кражи в Аурубисе, по сообщениям СМИ, правоохранители конфисковали не только часть украденного имущества, но и десять транспортных средств, более 200 000 евро наличными и несколько единиц огнестрельного оружия.

Йоахиму Берленбаху все это напоминает время, которое он провел на юге Африки: "Когда я жил в ЮАР, проблема кражи меди была столь же острой. Однажды на нашей улице в Йоханнесбурге были вырваны все телефонные кабели. Это были хорошо организованные синдикаты, у которых были налаженные контакты с покупателями".

Берленбах не знает, как решить проблему и какие принять меры против хищения меди. Уж очень это выгодный и надежный бизнес. "К сожалению, медные кабели нечем заменить, - констатирует он. - Таковы законы физики".

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