Лягушки с доставкой! В Германии вновь заработали такси для амфибий

Krötenwanderung - так в Германии называют весеннюю миграцию амфибий. Что делают немцы, чтобы они не погибали под колесами?
Крокусы, проснувшиеся пчелы, мороженое, журавли в небе… Чем еще порадовали прошедшие выходные жителей Германии.
В Германию уже возвращаются аисты. За семейной жизнью некоторых пар можно наблюдать через веб-камеры. Одно из таких гнезд находится в нижнесаксонской коммуне Лайферде.
Эти фотографии сделаны в разных регионах Германии, но на всех - первые весенние крокусы 2021 года.
Помимо возвращения аистов и появления подснежников одним из признаков весны в Германии являются лягушки, которые просыпаются после зимы и начинают путь к родным водоемам.
Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.
В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. DW представляет самые красивые из них.
В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад.