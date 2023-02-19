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Мэр Ханау Клаус Каминский, премьер-министр земли Гессен Борис Райн и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер
Траурное мероприятие в ХанауФото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

В Германии почтили память жертв теракта в Ханау

Даниил Сотников
19 мин. назад

Несколько сотен человек приняли участие в траурных мероприятиях. В теракте, совершенном в 2020 году на почве расовой ненависти, погибли девять человек.

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На кладбище в немецком городе Ханау (федеральная земля Гессен) в воскресенье, 19 февраля, прошла траурная церемония в память о погибших в теракте, совершенном в городе три года назад на почве расовой ненависти. В памятных мероприятиях приняли участие сотни человек.

На церемонии выступила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), которая отметила необходимость сделать выводы из нападения "и не расслабляться". По ее словам, правый экстремизм представляет наибольшую угрозу основам демократического порядка.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не забывать о погибших. "Расизм привел преступника к тому, чтобы застрелить девять человек в Ханау в 2020 году. Я убежден, что мы можем укрепить сплоченность нашего общества, только сделав память о жертвах видимой. Их имена - наше политическое наследие", - написал он в Twitter.

Родственники по-прежнему не получили все ответы

Премьер-министр земли Гессен Борис Райн (Boris Rhein), который вместе с Фезер возложил цветы на городском кладбище, принес извинения "за то, что государство не смогло защитить пострадавших", назвав борьбу с расизмом и правым экстремизмом обязанностью властей.

"Осталась незаживающая рана", - сказала на церемонии сестра одного из погибших, добавив, что она вместе с родственниками других жертв "по сей день" не получила ответов на все вопросы о ходе следствия и о том, почему не удалось предотвратить нападение. Фезер призналась, что "не всегда есть ожидаемые ответы" на все вопросы.

В декабре 2021 года Федеральная прокуратура прекратила расследование теракта, сообщив, что не обнаружила доказательств наличия у нападавшего сообщников или подстрекателей. Это вызвало нарекания со стороны семей погибших.

Теракт по мотивам правого экстремизма

19 февраля 2020 года 43-летний немец Тобиас Р. застрелил в Ханау девять человек в двух кальянных. В результате стрельбы еще пять человек получили тяжелые ранения. Затем Тобиас Р. вернулся домой, где убил свою 72-летнюю мать, после чего покончил с собой. В его квартире полиция обнаружила признание и видеообращение. Министерство внутренних дел ФРГ квалифицировало происшествие в Ханау как теракт, совершенный по мотивам правого экстремизма.

В ноябре 2020 года прокуратура представила отчет, согласно которому Тобиас Р. страдал от психического заболевания. У него были выявлены явные признаки параноидной шизофрении. На психическое расстройство была наложена "праворадикальная идеология" с "ксенофобскими, расистскими и этническими элементами", говорилось в документе.

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