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В Германии в магазинах скоро исчезнут коричневые яйца

Ольга Лебедева
11 апреля 2024 г.

Немецкие производители яиц предпочитают белые породы кур, поскольку их легче держать, поэтому коричневые яйца все реже встречаются в супермаркетах, заявил глава профильного объединения.

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Коричневые и белые куриные яйца
В Германии все меньше коричневых яицФото: Peter Endig/dpa/picture alliance

Через несколько лет в немецких супермаркетах, по всей вероятности, можно будет купить только белые яйца, предупреждают в профильном объединении. "Уже сейчас коричневых яиц все меньше, а скоро их, вероятно, не останется совсем", - заявил в четверг, 11 апреля, председатель Федерального объединения немецких производителей яиц  Хеннер Шёнеке (Henner Schöneke).

По его словам, многие птицеводческие хозяйства отказываются разводить коричневых кур и предпочитают им белых, поскольку они дольше живут и дольше несутся, и их легче держать. Шёнеке добавил, что это касается по крайней мере распространенных в Германии пород.

Коричневые яйца предпочитают пожилые люди

Коричневые яйца в настоящее время можно найти лишь у немногих региональных производителей. В супермаркетах их доля сейчас составляет около 30 процентов, а в продуктовых дискаунтерах их зачастую уже нет. При этом еще десять лет назад в Германии продавалось больше коричневых яиц, чем белых.

Между тем проведенный Центральным объединением немецкого птицеводства опрос свидетельствует о том, что коричневые яйца по-прежнему популярны среди старшего поколения. Молодежь при покупке яиц чаще всего ориентируется не на их цвет, а покупают продукцию региональных производителей и ферм с приемлемыми условиями содержания несушек.

По словам Шёнеке, который сам владеет семейным птицеводческим предприятием, никаких различий во вкусе белых и коричневых яиц нет, поэтому отказ от коричневых пород не повлечет никаких заметных последствий для потребителей.

 

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