За 30 лет почти 4 млн немцев переехали с востока на запад Германии

За прошедшие 30 лет, с 1999 по 2019 год, около 3,86 млн жителей Германии перебрались из так называемых "новых федеральных земель" (входивших ранее в состав ГДР) в западную часть страны. В то же время переезд с запада на восток ФРГ осуществили 2,63 млн немцев. Эти данные, предоставленные МВД Германии в ответ на запрос "Левой партии" в бундестаге, были обнародованы в воскресенье, 28 марта.

Как следует из статистики, самую существенную группу населения, переехавшего в новые федеральные земли, составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Таковых за прошедшие 30 лет было 1,78 млн человек. Сообщается также, что основные потоки внутренней миграции были зафиксированы в первые годы после воссоединения Германии.

Между тем за указанные 30 лет в статистике фиксировались периоды, когда перевес в плане внутренней миграции оказывался на стороне новых земель. Так, в 2019 году на восток с запада переехало на 1000 человек больше, чем с востока на запад.

Причины оттока населения с востока Германии

С точки зрения автора запроса в МВД ФРГ - депутата бундестага от "Левой партии" Забине Циммерман (Sabine Zimmerman), - главной причиной оттока населения из восточных федеральных земель являются менее благоприятные условия жизни. "Многие восточные немцы повернулись спиной к своей малой родине, чтобы сбежать от безработицы и низких зарплат", - считает она. Также следствием сокращения населения на востоке ФРГ, по ее словам, стало замедление развития социальной и культурной инфраструктуры во многих городах и коммунах.

Кроме того, из-за усилившейся внутренней миграции на запад ФРГ многие предприятия закрывают свои филиалы на востоке. Так, в начале марта стало известно о грядущем закрытии единственной фабрики на востоке Германии производителя знаменитого жевательного мармелада Haribo. Эта фабрика находится в городе Вилькау-Хасслау в Саксонии.

По мнению Забине Циммерман, переломить негативную тенденцию поможет введение тарифов на оплату труда, подъем зарплат на востоке страны до уровня западных, а также повышение минимального размера оплаты труда (9,50 евро в час).

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