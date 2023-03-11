В Германии удалось избежать забастовок почтальонов

Почтовый концерн Deutsche Post и профсоюз Ver.di договорились о новом тарифном соглашении, предусматривающем повышение зарплат сотрудников и стажеров, а также инфляционные выплаты.

На тарифных переговорах немецкого концерна Deutsche Post и профсоюза Ver.di было достигнуто соглашение. Стороны преодолели тарифный конфликт и договорились о повышении заработной платы сотрудников и стажеров на уровне до 20,3 процента, сообщили Deutsche Post и Ver.di в субботу, 11 марта. Тем самым удалось предотвратить затяжные забастовки, которыми грозил профсоюз.

Согласно соглашению, сотрудники Deutsche Post и проходящие профобучение в концерне в ближайшие 15 месяцев получат специальные выплаты в размере 3 тысяч евро в качестве инфляционной компенсации. Их месячная зарплата с апреля 2024 года будет увеличена на 340 евро. Новый тарифный договор для 160 тысяч работников Deutsche Post будет действовать до конца 2024 года.

Зампредседателя Ver.di, представлявшая профсоюз на переговорах, Андреа Кочис (Andrea Koscis) заявила о "хорошем результате, который невозможно было достичь без давления и без высокой готовности сотрудников к забастовке". Директор по персоналу Deutsche Post Томас Огильви (Thomas Ogilvie) указал, что концерн "перешел через свой финансовый болевой порог" в интересах своих сотрудников и клиентов, и выразил удовлетворение тем, что удалось избежать забастовок немецких почтовиков.

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