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"Я тебя люблю" ("Ich liebe Dich"). Телеграмма поэта Ивана Голля (Yvan Goll), направленная писательнице Пауле Людвиг (Paula Ludwig) - экспонат одной из выставок в Литературном музее МарбахаФото: Franziska Kraufmann/dpa/picture alliance
Стиль жизниГермания

Deutsche Post прекращает пересылку телеграмм

Ирина Чевтаева
1 ч. назад

В последний день 2022 года немецкие почтальоны доставят последние телеграммы. Сервис существовал полтора столетия.

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Многие немцы наверняка не знают, что по почте до сих пор можно было отправить не только посылку или письмо, но и телеграмму. Бум таких сообщений пришелся в стране на 1978 год - тогда было отправлено около 13 миллионов телеграмм!

В последнее время такие сообщения почтой отправляли в основном только из ностальгии. И вот 31 декабря 2022 года концерн Deutsche Post доставит свои последние телеграммы и закроет этот сервис, который работал 150 лет.

Телеграфная депеша 1870 года
Телеграфная депеша прусского короля и будущего германского императора Вильгельма I (Wilhelm I) о капитуляции французской армии и пленении Наполеона III после Битвы при Седане, направленная королеве Августе (Königin Augusta) в сентябре 1870 года Фото: akg-images/picture alliance
Телеграмма 1916 года
Телеграмма о гибели немецкого художника Франца Марка (Franz Marc) во время Битвы при Вердене в марте 1916 годаФото: Karl Schnoerrer/dpa/picture alliance
Почтамт в Берлине, 1929 год
Один из берлинских почтамтов в 1929 годуФото: akg-images/picture alliance

Автоматы по продаже марок и таксофоны

Почта в Германии также вскоре совсем уберет автоматы по продаже почтовых марок, поскольку для таких устройств уже практически не выпускают запчастей. А заказывать новые автоматы Deutsche Post не собирается.

Все меняется и в телефонии: в стране отключают уличные телефонные автоматы, которые прослужили почти 140 лет. Сначала в них нельзя было расплатиться монетами, скоро невозможно будет и специальными картами, а значит, звонить из будок тоже перестанут. В последние годы этот сервис был не особо популярен, из таких автоматов наверняка звонили не намного чаще, чем отправляли телеграммы. Но все же удивительно и даже слегка грустно от того, как незаметно ушла целая эпоха.

Смотрите также: 

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