В Германии снова варят соль (фото)

Галле • В Германии раньше было достаточно много таких промыслов - мест, где добывали соль из насыщенного раствора, который выкачивали из-под земли, а затем выпаривали в больших плоских поддонах. Промышленное значение такие солеварни утратили, однако многовековые традиции бережно сохраняются. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в восточногерманском городе Галле, расположенном в земле Саксония-Анхальт на реке Зале, которая получила свое название благодаря многочисленным соляным источникам в этой местности.

Соль из Галле. Фотографии

Историческая солеварня в Галле

Старая соляная скважина

В Средние века соль была одним из важнейших товаров Ганзейского союза

Энтузиасты из Соляного музея (Technische Halloren- und Salinemuseum) и Братства солеваров (Salzwirker-Brüderschaft) вновь продемонстрировали свое ремесло - устроили показательную варку соли после почти полуторагодового перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции и несколькими локдаунами. До пандемии делали это здесь в каждое последнее воскресенье месяца и сейчас намерены вернуться к привычному графику. Соляной музей был создан в Галле в конце 1960-х годов после закрытия здешнего промысла в старой прусской солеварне, возведенной в 1719-1721 годах.

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