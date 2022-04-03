В Германии сильно сократилось число квартирных взломов

Число квартирных взломов в Германии в 2021 году было на 27,7 процента ниже, чем за год до этого, и составило 54 236 случаев. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает еженедельная газета Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на отчет полиции со статистикой уголовных преступлений за 2021 год. Журналисты смогли ознакомиться с этим документом еще до его официального обнародования, запланированного на 5 апреля.

Отмечается, что причиной сокращения числа взломов стала пандемия COVID-19, в ходе которой сотрудники многих фирм перешли на удаленку и стали реже покидать свое жилище. К тому же, злоумышленникам в условиях пандемии стало сложнее кочевать по стране. Между тем именно на счету таких "путешествующих взломщиков", по данным полиции, в 2021 году оказалась большая часть нераскрытых преступлений. Поймать преступников удалось лишь в 19,5 процента случаев, следует из доклада.

Согласно отчету, в 2021 году в Германии сократилось и число краж автомобилей и велосипедов: опять же потому, что злоумышленникам реже предоставлялась возможность пойти на это. Между тем число киберпреступлений в 2021 году по сравнению с годом до этого возросло на 12,1 процента, достигнув 146 363 случаев. В документе поясняется, что из-за локдаунов люди чаще оставались дома и пользовались интернетом, например для видеоконференций или совершения. Предположительно, истинное число киберпреступлений существенно выше официальных данных.

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