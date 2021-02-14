Ущерб от киберпреступности в РФ в 2020 году составил 69 млрд рублей

Ущерб от киберпреступности в России составил в 2020 году 69 млрд рублей. В общей сложности в стране было зафиксировано около 15 млн мошеннических телефонных звонков. Такие данные назвал президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов в интервью, опубликованном в "Российской газете" в понедельник, 15 февраля.

По словам Жданова, в текущем году ущерб от киберпреступлений в стране может возрасти почти на треть. "К концу 2021 года, вероятно, нас ограбят на 90 млрд рублей. То есть предполагается рост на 30 процентов", - указал он. Ожидается, что для увеличения числа потенциальных жертв, мошенники начнут активно применять автоматизированный обзвон и роботизированные виртуальные call-центры, отметил представитель МПА.

Почему в России так много телефонных мошенников

Причинами процветания телефонного мошенничества в России Жданов считает, во-первых, анонимность и доступность услуг для злоумышленников, а во-вторых, отсутствие ответственности и надзора. Кроме того, на руку преступникам, по его словам, играет отсталость регулирования отрасли в России.

"Правила устарели и не регламентируют подключение операторов передачи данных к телефонной сети. Опять же, нечеткая формулировка Федерального закона "О связи", согласно которому операторы обязаны обеспечить передачу номера абонента, инициирующего вызов", - назвал Жданов основные проблемы в этой области.

В этом материале DW собраны советы о том, как защитить себя от киберпреступников.

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