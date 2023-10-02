  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ЗдоровьеГермания

В Германии протестуют частные врачебные практики

Александра Иванова
2 октября 2023 г.

На фоне выросших цен на электроэнергию частные практики нуждаются в дополнительном финансировании, заявляют организаторы кампании "Практика, испытывающая нужду".

https://p.dw.com/p/4X1wp
Женщина с ребенком в комнате ожидания пациентов в одной из немецких частных врачебных практик
Из-за мер экономии компаний медстрахования врачам в Германии приходится сокращать спектр услуг в частных практикахФото: Benjamin Nolte/dpa/picture alliance

В ряде городов Германии в понедельник, 2 октября, врачи и сотрудники частных врачебных практик не вышли на работу в знак протеста против политики правительства ФРГ в сфере здравоохранения, которая, по их мнению, ведет к недостаточному финансированию их работы. Кампанию под лозунгом "Практика, испытывающая нужду" организовало отраслевое объединение VirchowBund. Она прошла в Берлине, Потсдаме, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и ряде других городов страны.

"Вот уже 30 лет политики и больничные кассы принуждают частные врачебные практики к мерам экономии. Мы больше не можем!" - говорится на сайте кампании. Из-за того, что компании медицинского страхования все больше сокращают спектр оплачиваемых ими услуг, врачам в частных практиках также приходится ограничивать спектр услуг, которые они предоставляют пациентам, утверждают организаторы протеста.

Недостаток квалифицированного персонала в медицине

Среди других проблем, которым, по их мнению, Минздрав ФРГ уделяет недостаточно внимания: недостаток квалифицированного медицинского персонала, связанный с низкими зарплатами таких специалистов, и непосильный объем бюрократической работы, которую вынуждены выполнять сотрудники частных практик.

Критику объединения вызывает также отсутствие финансовой поддержки практик, вынужденных самостоятельно бороться с возросшей стоимостью электроэнергии, в то время как государственные больницы и учреждения по уходу за пожилыми и немощными людьми получают субсидии. "16 000 врачебных практик находятся на грани своего существования", - говорится на сайте VirchowBund. "Медицина-2025 разрушена экономией", "Остановите Лаутербаха (министра здравоохранения. - Ред.)" - такие лозунги опубликованы на сайте кампании.

Реакция министра здравоохранения ФРГ на протест врачебных практик

Что касается самого министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), то он отреагировал на протест в соцсети X такими словами: "В день между нерабочими днями (воскресеньем 1 октября и Днем германского единства 3 октября. -  Ред.) многие врачебные практики остаются закрыты. Как и аптеки, они хотят больше денег. В среднем, однако, после вычета всех расходов они зарабатывают около 230 000 евро в год. Что же, взнос работающих граждан должен возрасти, чтобы выросли гонорары?"

Смотрите также:

Почему в ФРГ исчезают больницы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Рост инфляции в Германии: кто пострадает больше всех? (02.09.2022)

Рост инфляции в Германии: кто пострадает больше всех? (02.09.2022)

Стоимость энергии и продуктов питания в Германии растет, а зима уже на подходе. Некоторые делают все возможное, чтобы сократить расходы, в то время как другие пытаются понять, как они могут сэкономить.
Экономика и бизнес2 сентября 2022 г.02:26 мин.
external

Приехать на работу в Германию станет проще. Как это будет работать? (03.07.2023)

Приехать на работу в Германию станет проще. Как это будет работать? (03.07.2023)

Германии нужны врачи, учителя, инженеры и разработчики. Чтобы решить проблему нехватки кадров бундестаг облегчил правила для трудовой миграции. Как это поможет россиянам с высшим образованием найти работу в Германии?
Общество3 июля 2023 г.03:37 мин.

Сайт кампании "Практика, испытывающая нужду"

Praxis in Not
www.praxisinnot.de
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент США Джо Байден выступает в Белом доме

Президент США пообещал Украине дальнейшую помощь

Политика2 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Жозеп Боррель и Владимир Зеленский

Общая поддержка ЕС Украины достигла 85 млрд евро

Общая поддержка ЕС Украины достигла 85 млрд евро

Конфликты1 октября 2023 г.
Украинские военные под Бахмутом

Война, день 584-й: создание Альянса оборонной промышленности

Война, день 584-й: создание Альянса оборонной промышленности

Конфликты30 сентября 2023 г.
Пара прогуливается на фоне разрушений в Мариуполе

Что рассказывают жители оккупированных РФ территорий Украины

Что рассказывают жители оккупированных РФ территорий Украины

Конфликты30 сентября 2023 г.
Предупреждающий о минах плакат на полевой дороге в Житомирской области

Война, день 583-й: помощь Швейцарии в разминировании Украины

Война, день 583-й: помощь Швейцарии в разминировании Украины

Конфликты29 сентября 2023 г.
Беженцы из Нагорного Карабаха в армянском приграничном селе Корнидзор

Что рассказывают беженцы из Нагорного Карабаха в Армении

Что рассказывают беженцы из Нагорного Карабаха в Армении

Общество29 сентября 2023 г.
external

Барахолка в Алматы

Барахолка в Алматы

Экономика и бизнес29 сентября 2023 г.04:30 мин.
На главную страницу