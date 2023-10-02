В Германии протестуют частные врачебные практики

В ряде городов Германии в понедельник, 2 октября, врачи и сотрудники частных врачебных практик не вышли на работу в знак протеста против политики правительства ФРГ в сфере здравоохранения, которая, по их мнению, ведет к недостаточному финансированию их работы. Кампанию под лозунгом "Практика, испытывающая нужду" организовало отраслевое объединение VirchowBund. Она прошла в Берлине, Потсдаме, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и ряде других городов страны.

"Вот уже 30 лет политики и больничные кассы принуждают частные врачебные практики к мерам экономии. Мы больше не можем!" - говорится на сайте кампании. Из-за того, что компании медицинского страхования все больше сокращают спектр оплачиваемых ими услуг, врачам в частных практиках также приходится ограничивать спектр услуг, которые они предоставляют пациентам, утверждают организаторы протеста.

Недостаток квалифицированного персонала в медицине

Среди других проблем, которым, по их мнению, Минздрав ФРГ уделяет недостаточно внимания: недостаток квалифицированного медицинского персонала, связанный с низкими зарплатами таких специалистов, и непосильный объем бюрократической работы, которую вынуждены выполнять сотрудники частных практик.

Критику объединения вызывает также отсутствие финансовой поддержки практик, вынужденных самостоятельно бороться с возросшей стоимостью электроэнергии, в то время как государственные больницы и учреждения по уходу за пожилыми и немощными людьми получают субсидии. "16 000 врачебных практик находятся на грани своего существования", - говорится на сайте VirchowBund. "Медицина-2025 разрушена экономией", "Остановите Лаутербаха (министра здравоохранения. - Ред.)" - такие лозунги опубликованы на сайте кампании.

Реакция министра здравоохранения ФРГ на протест врачебных практик

Что касается самого министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), то он отреагировал на протест в соцсети X такими словами: "В день между нерабочими днями (воскресеньем 1 октября и Днем германского единства 3 октября. - Ред.) многие врачебные практики остаются закрыты. Как и аптеки, они хотят больше денег. В среднем, однако, после вычета всех расходов они зарабатывают около 230 000 евро в год. Что же, взнос работающих граждан должен возрасти, чтобы выросли гонорары?"

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